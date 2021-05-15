مهدي علي: التفوق على الورق لا يحسم النهائيات





منير رحومة (دبي)

أكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه مكتمل الصفوف وبلا إصابات، قبل مواجهة النصر في نهائي كاس صاحب السمو رئيس الدولة، غداً الأحد، على استاد هزاع بن زايد بالعين، مشدداً على أن هدف «الفرسان» إنهاء الموسم بالتتويج ببطولة الكأس الغالية، وأضاف: المباراة النهائية لن تكون سهلة، أتوقعها قوية وعلى درجة عالية من الندية، فالمباريات النهائية لا تعترف بأية مقاييس، وإنما بالمجهود الذي يقدم في الملعب، معتبراً أن الأرقام تقدم مؤشرات فقط، ولا تعكس قوة الفرق ولا تحسم مصير المباريات. وأضاف: الفريق الأكثر جاهزية على المستوى البدني والفني، والذي يؤدي بهدوء سيكون الأقرب لفرض سيطرته خلال المباراة.وعن الغيابات في صفوف النصر وتفوق شباب الأهلي في ثلاث مباريات خلال المواجهات التي أقيمت هذا الموسم، قال مهدي علي: الأهم في كل مباراة أن يكون فريقي جاهزاً بغض النظر عن قوة أو ضعف المنافس، وبالتالي يجب أن يؤدي الفريق على قدر كبير من الروح القتالية والرغبة في الفوز، لا نركز على غيابات النصر، وإنما أهتم فقط بتجهيز فريقي والعمل على إنهاء الموسم بلقب ثالث. وبخصوص التفوق على رامون دياز مدرب النصر في المواجهتين السابقتين والأوراق المكشوفة بين الفريقين، قال: لكل مباراة ظروفها، ومثلما النصر مكشوف أمام شباب الأهلي فالعكس صحيح أيضاً، وخلال لقاء نهائي الكأس هدفنا تقديم أداء جيد يسهم في الفوز باللقب، وأتمنى من اللاعبين اللعب بتركيز وتقديم الأداء المطلوب منهم. وعلق مدرب شباب الأهلي على مصير عمر عبد الرحمن ومدى إمكانية مشاركته بقوله: تمنيت تواجد «عموري» معنا في مباراة النهائي، وهو جاهز بدنياً ويتدرب مع الفريق، لكنه غير قادر على خوض المباراة النهائية، ولو أقيم نهائي الكأس بعد أسبوعين لتواجد عمر عبد الرحمن معنا في التشكيلة. وتحدث مدرب «الفرسان» عن عودة الجماهير، معتبراً أحضورهم في المدرجات مهم للعبة والمنظومة بشكل كامل، ومتمنياً أن يكون حضور النهائي بمثابة فاتحة خير لشباب الأهلي للتتويج باللقب.من ناحية أخرى، أبدى كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي، سعادته باللعب على استاد هزاع بن زايد بالعين، كونه يمتلك ذكريات جميلة عليه. وقال: أتمنى أن أكتب غداً ذكريات جديدة على الملعب نفسه مع شباب الأهلي في نهائي الكأس. وأضاف: العمل والبذل سر النجاحات التي حققها فريقه خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً وتدربوا بتركيز عالٍ للتجهيز لمباراة نهائي الكأس، متمنياً أن يحققوا المطلوب والتتويج باللقب. وقال أيضاً: هدفنا توديع الموسم بشكل جيد والتتويج باللقب الثالث هذا الموسم، ومنذ وصول المدرب مهدي علي تغيرت الصورة بشكل كبير، ونجحنا في حصد الألقاب، وكنا أيضاً نسعى للفوز بلقب الدوري لكننا لم نوفّق في ذلك.