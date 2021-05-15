من دورتموند إلى الريال وبرشلونة: هالاند ليس للبيع!

رضا سليم (دبي)

حذر هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند كلاً من برشلونة وريال مدريد قطبي الكرة الإسبانية من فتح قنوات اتصال النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، مؤكداً أن اللاعب ليس للبيع.

وقال فاتسكه، في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: أتمنى بوضوح أن يبقى هالاند معنا الموسم المقبل، أما بالنسبة لمفاوضات برشلونة وريال، فأعتقد أنهما يعرفان الوضع التعاقدي وموقفنا من اللاعب. ويعتبر المهاجم النرويجي الشاب هدفاً لعدة أندية كبرى، أبرزها برشلونة وريال مدريد وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وذكر الرئيس التنفيذي لدورتموند بموقف الفريق الموسم الماضي من بيع النجم الإنجليزي جادون سانشو، قائلاً: أنا مرتاح جداً، لم يصدقنا أحد الصيف الماضي مع سانشو حتى الموعد النهائي لفترة التعاقدات، وهو حالياً ما زال معنا، إما أن يكون لديك فريق تتعاقد فيه مع لاعب وتسمح له بالرحيل أو لا تفعل ذلك.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن اللاعب الشاب يملك شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 75 مليون يورو يسمح له بالرحيل في صيف 2022، علماً بأن دورتموند لن يتخلى عنه بأقل من 150 مليون يورو.

كان رايولا وكيل أعمال اللاعب قد سافر إلى برشلونة الشهر الماضي للاجتماع مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لمعرفة مطالب اللاعب وظروف هذه الصفقة، في محاولة من الرئيس الكتالوني لجلب هالاند إلى كامب نو في الصيف المقبل.

كما اجتمع أيضاً رايولا مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، لعرض الصفقة على النادي الملكي، خاصة أن «الميرنجي» يضع هالاند البديل في حالة فشل ضم كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.