بعد مباراة امتدت يومين.. ديوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة روما!

روما (أ ف ب)

قلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً تأخره أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وبلغ نصف نهائي دورة روما، رابعة دورات «الماسترز» للألف نقطة، في مباراة امتدت على مدى يومين بسبب هطول الأمطار.

وتأجلت المباراة إلى «السبت»، بعدما توقفت مرات عدة بسبب الأمطار «الجمعة»، بداية في المجموعة الأولى عندما كان اليوناني المصنف خامساً متقدماً 4-3، لفترة 3 ساعات ونصف الساعة، قبل أن تستكمل لحين فوز تسيتسيباس بالمجموعة الأولى وتقدمه بالثانية 2-1.

وتوقفت المباراة مرة ثانية لفترة نصف ساعة، قبل أن يعلن المنظمون عن إرجاء جميع المباريات المتبقية إلى السبت. وبعد استئناف المواجهة، نجح الصربي المتوّج خمس مرات في روما، بحسمها 4-6 و7-5 و7-5 بعد 3 ساعات و16 دقيقة.

وكانت المرة الثانية في غضون أسبوع يضطر حامل اللقب ديوكوفيتش لخوض مباراة تتأجل بسبب الأمطار، حيث واجه المصير ذاته في الدور الثاني أمام الأميركي تايلور فريتز بعد توقف دام لحوالي 3 ساعات.

وضرب ديوكوفيتش موعداً مع الإيطالي لورنتسو سونيجو الذي حقق مفاجأة بالفوز على الروسي أندري روبليف المصنف سابعاً 3-6 و6-4 و6-3.