مهدي.. هل يصبح «المواطن الرابع» بين «المدربين المتوجين»؟

سلطان آل علي (دبي)

يقف المهندس مهدي علي مدرب شباب الأهلي أمام فرصة تسجيل اسمه، ليكون رابع المدربين المواطنين، حصداً للقب كأس رئيس الدولة، بعد رجب عبدالرحمن عام 1989 مع النصر، وجمعة ربيع عام 2003 مع الشارقة، وعيد باروت في 2010 مع الإمارات. كما أنه سيكون أكثر المدربين المواطنين تحقيقاً للبطولات المحلية مع الأندية، بالتساوي مع رجب عبدالرحمن الذي حقق 3 بطولات مع النصر، وهي كأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد وكأس السوبر، فيما حقق مهدي بطولتي السوبر وكأس الخليج العربي هذا العام وينتظر الثالثة، ويبقى عبدالعزيز العنبري الوحيد الذي حقق لقب الدوري، إضافة إلى كأس السوبر