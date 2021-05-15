ستاد هزاع وشباب الأهلي «قصة حب»

سلطان آل علي (دبي)

يستضيف ستاد هزاع بن زايد في العين النهائي المحلي السادس في تاريخه منذ افتتاحه في موسم 2013-2014، حيث استضاف نهائي كأس الخليج العربي 3 مرات سابقة، وكأس رئيس الدولة مرتين.

ويبدو أنّ علاقة شباب الأهلي باستاد هزاع علاقة حب مستمرة، حيث إنه كان طرفاً في 4 من 5 نهائيات سابقة، وفاز في 3 منها، وسيخوض النهائي الخامس مع النصر.

وحقق شباب الأهلي أول بطولة، في تاريخ ستاد هزاع بفوزه على الجزيرة في كأس الخليج العربي بنتيجة 2-1 في موسم 2013-2014، وفاز على الوحدة بنفس المسابقة في موسم 2018-2019، كما حقق لقب كأس رئيس الدولة في نفس الموسم أمام الظفرة، فيما كان الاستثناء الوحيد هو خسارته أمام النصر بركلات الترجيح في كأس رئيس الدولة موسم 2014-2015، ويتكرر النهائي من جديد بين الفريقين في نفس البطولة والملعب.

ويبقى النهائي الوحيد الذي لم يكن شباب الأهلي طرفاً فيه على ستاد هزاع، هو نهائي كأس الخليج العربي موسم 2017-2018 الذي انتهى بفوز الوحدة على الوصل 2-1.