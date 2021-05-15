نجم يونايتد يعود إلى «السامبا» بعد غياب طويل

برلين (د ب أ)

استدعي فريد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن قائمة المنتخب البرازيلي للمرة الأولى منذ عام 2018، وذلك قبل المباراتين المقبلتين أمام منتخبي الإكوادور وباراجواي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. وشارك فريد في 11 مباراة مع المنتخب البرازيلي الأول، كان آخرها المباراة الودية التي انتهت بالفوز على المنتخب السعودي 2-0 قبل عامين ونصف العام.

وشارك فريد بشكل منتظم ضمن صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، واستدعي ضمن قائمة من 24 لاعباً في المنتخب البرازيلي للمباراتين المقبلتين في تصفيات المونديال. وذكر فريد عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: هو أمر مبهج للغاية أن أمثل منتخب بلادي مجدداً.

دائماً ما أشعر بالفخر إزاء استدعائي، لنمضي قدماً مجدداً. وواجه فريد «28 عاماً»، انتقادات من عدد من النقاد، إثر الأداء الذي قدمه خلال المباراة التي انتهت بهزيمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول 2-4 أمس الأول الخميس، لكن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يواصل إبداء دعمه للاعب.

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحفي عقد «الجمعة» بشأن قرار استدعاء فريد، قال تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي: تقرر ضمه بسبب العروض الجيدة التي يقدمها مع يونايتد، الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك استدعي للمنتخب البرازيلي المدافع المخضرم داني ألفيس الذي شارك آخر مرة مع المنتخب في أكتوبر 2019، وشملت القائمة أيضاً لوكاس باكيتا وجابرييل باربوسا وإيفرتون ريبيرو.

