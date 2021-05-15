خليل.. مطاردة «الكأس الخامسة»

سلطان آل علي (دبي)

على مرّ تاريخ المسابقة، هناك العديد من الأبطال والأسماء التي خلّدت ذكراها، وتكررت إنجازاتها، ويعد الرقم الأكبر في حصد بطولة الكأس للاعب واحد، هو 6 ألقاب، لكلٍ من محسن مصبح «كلها مع الشارقة»، وهلال سعيد «5 مع العين ولقب مع الجزيرة»، وسبيت خاطر «4 مع العين و2 مع الجزيرة».

والفرصة متاحة أمام أحمد خليل للوصول إلى اللقب الخامس في مسيرته، حيث يملك 4 ألقاب سابقة «3 مع شباب الأهلي ولقب مع العين».

ولا ننسى أنّ أحمد خليل هو أكثر لاعب سجل في تاريخ النهائيات بـ3 أهداف، متساوياً مع 5 لاعبين آخرين، هم: علي كريمي، وعبدالعزيز محمد، وأحمد عبدالله، وفهد خميس، وأحمد مال الله، غير أنّ الفرصة لن تكون متاحة، لأن ينفرد بالرقم التاريخي، وذلك لغيابه المستمر منذ نوفمبر العام الماضي.