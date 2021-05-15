عودة «فاكهة المدرجات» بعد 443 يوماً

دبي (الاتحاد)

بعد غياب امتد لنحو أكثر من عام «443 يوماً»، يعود الجمهور «فاكهة المدرجات»، إلى ملاعب الإمارات في النهائي المرتقب لكأس رئيس الدولة بين شباب الأهلي والنصر، على استاد هزاع بن زايد، في ختام موسم 2020- 2021.

وزف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، نهاية أبريل الماضي، البشرى بعودة الجماهير إلى الملاعب في النهائي المرتقب، في تأكيد جديد على نجاح مؤسسات الإمارات المختلفة، في التصدي لجائحة كورونا «كوفيد- 19»، وتقديم نموذج استثنائي للعالم في مواجهة الأزمة بحيوية ومرونة أشاد بها الجميع، فضلاً عن قيادة الجهود في التعافي والعودة التدريجية للأنشطة اليومية.

وأشاع قرار عودة الجماهير البهجة في أوساط الشارع الرياضي، بعدما مرت كرة الإمارات أسوة بغيرها على مستوى العالم، بالعديد من المحطات والمنعطفات منذ بداية انتشار كورونا في مارس 2020، حيث جاءت البداية بقرار إقامة المباريات من دون حضور جماهيري في 4 مارس 2020، وصولاً إلى تعليق النشاط الكروي بقرار من الاتحاد في 15 مارس من نفس العام لمدة أربعة أسابيع، جرى تمديدها لاحقاً بقرار جديد حتى إشعار آخر في 12 أبريل 2020.

ووضعت رابطة المحترفين في 17 يونيو حداً فاصلاً للدوري لموسم 2019- 2020، والذي توقفت عجلته عن الدوران بنهاية «الجولة 19»، لتُعلن عدم استكمال الدوري، وإلغاء جميع النتائج والصعود والهبوط، تلاه قرار اتحاد الكرة بعدم استكمال كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للموسم ذاته.

وعادت عجلة الحياة إلى الدوران في الملاعب المحلية المختلفة، مع انطلاقة الموسم الحالي 2020- 2021، والذي شهد تنظيماً مميزاً بين الاتحاد والرابطة، وبالتعاون مع الجهات المختصة وإصدار بروتوكول المباريات، لتختتم وبنجاح منقطع النظير مسابقات دوري وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بجانب دوري الشباب، في انتظار إسدال الستار بمباراة نهائي كأس رئيس الدولة وبحضور الجماهير للمرة الأولى في الموسم.

وقرر اتحاد كرة القدم وبعد التنسيق مع طرفي النهائي أن يقوم كل نادٍ بتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره، وفق الإجراءات المتبعة، حيث لن تكون هناك أي منافذ لبيع التذاكر، ويقوم مكتب شؤون الجماهير بكل نادٍ بالتنسيق مع جماهيره حول آلية استلام التذاكر.

وسيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر حالة «حاصل على تطعيم كوفيد- 19»، وحرف «E» عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية «PCR»، لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها، حفاظاً على سلامة الجميع.



7 اشتراطات

- استلام التذكرة من مقر النادي

- 30 % نسبة حضور جماهير الفريقين

- الحصول على تطعيم «كوفيد- 19»

- حرف «E» عبر تطبيق الحصن

- نتيجة فحص «PCR» لمدة لا تتجاوز 48 ساعة

- ارتداء الكمامات

- المحافظة على التباعد الجسدي