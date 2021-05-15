كلينسمان يساند ليفاندوفسكي معنوياً لكسر رقم مولر!

ميونيخ (د ب أ)

أعرب يورجن كلينسمان، نجم هجوم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، عن أمله في أن يكسر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونيخ، الرقم القياسي لأهداف الدوري الألماني لجيرد مولر.

وفي مقابلة مع بوابة «بوندسليجا. كوم»، قال المدرب السابق للمنتخب الألماني إن المهاجم البولندي «ظاهرة حقيقية».

يذكر أن حصيلة أهداف ليفاندوفسكي، الحاصل على جائزة أحسن لاعب في العالم، في الدوري الألماني وصلت الآن إلى 39 هدفاً بفارق هدف واحد عن حصيلة مولر.

ويواجه بايرن ميونخ اليوم فرايبورج، حيث يمكن أن يعادل ليفاندوفسكي الرقم القياسي الذي حققه مولر موسم 1972/1971، أو يتجاوزه.

وقال كلينسمان، المدرب السابق لبايرن، إن الطريقة التي لعب بها ليفاندوفسكي خلال مجمل مشواره، كانت ممتازة لكن ما فعله في السنوات الأخيرة، لا يمكن تصديقه فعلاً، وهو نموذج عظيم.

وأضاف كلينسمان أن ليفاندوفسكي شخصية لديها ظمأ دائم للتهديف، ولا يشعر بالاكتفاء أبداً، فهو دائماً يسعى لإحراز الهدف التالي والهدف الذي يليه، وهو يستحق كل التكريم في العالم، وأتمنى أن يتمكن من كسر الرقم القياسي لجيرد مولر.

وفي نفس الوقت، اعتبر كلينسمان أن مولر أعظم مهاجم مر علينا في ألمانيا، مشيراً إلى أنه كان يبلغ عشرة أعوام من العمر عندما أحرز مولر هدف الفوز في نهائي مونديال 1974، وقال: أول شيء فعلناه كأطفال صغار بعد المباراة، التي فازت فيها ألمانيا ببطولة كأس العالم، هو أننا ركضنا إلى الشوارع ولعبنا الكرة وجميعنا كان يقلده، وتابع أنه كان في طريقه آنذاك ليصبح مهاجماً، ولهذا السبب فإنني قلدت جيرد مولر بشكل جيد كطفل صغير.