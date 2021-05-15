«الشباك البيضاء» ترسم الطريق إلى النهائي

معتصم عبدالله (دبي)

رسمت «الشباك البيضاء» لـ «قطبي دبي» النصر وشباب الأهلي إلى نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2020- 2021، في المواجهة الثالثة لـ «الديربي القديم» على اللقب، بعد موسمي 1974- 1975، 2014- 2015، بعدما تخطى «العميد» عقبة منافسه الشارقة بالفوز 3- صفر، وتفوق «الفرسان» على بني ياس 1-0 في الدور نصف النهائي.

ومثل الفوز على «الملك» 3-0 الثالث لـ «العميد» في مشواره الحالي، وصولاً إلى النهائي الـ11 في تاريخه في إطار بحثه عن اللقب «الخامس»، وهو ذات الطريق الذي قطعه شباب الأهلي «حامل اللقب» وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في 11 مناسبة، وصولاً إلى النهائي الـ12 في تاريخه.



وجمعت «الشباك النظيفة» في الوقت الأصلي بين «قطبي دبي» في الطريق نحو النهائي، بعدما تفوق النصر في دور الستة عشر على الوحدة بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، من عمر المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، قبل أن يتخطى «الأزرق» عقبة ضيفه عجمان بالفوز 2-0 في ربع النهائي على استاد آل مكتوم، وصولاً إلى تفوقه على الشارقة 3-0 في نصف النهائي، على استاد راشد.

بدوره، حجز شباب الأهلي بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي، بعد مشوار متميز استهله بالفوز بثلاثية نظيفة على حتا، في دور الستة عشر على ملعبه باستاد راشد، قبل أن يتفوق على الإمارات «المتأهل من دوري الأولى» بنتيجة 2-0 في ربع النهائي على ذات الملعب، ليعود ويحقق فوزاً ثميناً أمام نظيره بني ياس 1- 0 على استاد الشارقة في نصف النهائي.



طريق «الأزرق» إلى «النهائي 11»



المباريات: 3

فوز في الوقت الأصلي: 2

فوز بركلات الترجيح: 1

أهداف له: 5

أهداف عليه: 0

بطاقات حمراء: 1

بطاقات صفراء: 14

المباريات

دور الـ 16: النصر - الوحدة 4- 2 «ركلات الترجيح»

ربع النهائي: النصر - عجمان 2- 0

نصف النهائي: النصر - الشارقة 3- 0

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طريق «الأحمر» إلى «النهائي 12»

المباريات: 3

فوز في الوقت الأصلي: 3

فوز بركلات الترجيح: 0

أهداف له: 6

أهداف عليه: 0

بطاقات حمراء: 0

بطاقات صفراء: 2

النتائج

دور الـ 16

شباب الأهلي - حتا 3-0

ربع النهائي

شباب الأهلي - الإمارات 2-0

نصف النهائي

شباب الأهلي- بني ياس 1-0