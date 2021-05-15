الجنيبي.. «صافرة طبيب» في «الظهور الثاني»

دبي (الاتحاد)

أسماء معدودة من «قضاة الملاعب» نجحت في قيادة المباراة الأهم لنهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، لأكثر من مرة خلال العقدين الأخيرين، وسيكون عمار الجنيبي الذي يستعد لإدارة نهائي شباب الأهلي والنصر، في ختام موسم 2020 - 2021، أحد هؤلاء الأسماء القليلة، إلى جانب الدولي السابق فريد علي، والمونديالي محمد عبدالله حسن.

وأدار عمار الجنيبي «39 عاماً»، نهائي موسم 2013 - 2014، والذي جمع الأهلي والعين على استاد مدينة زايد الرياضية، وانتهى بفوز «الزعيم» بهدف أسامواه جيان، قبل أن يعود للمرة الثانية في النهائي المرتقب، ليكون ثالث حكم يوجد في نهائيين على الأقل في العقدين الأخيرين، إلى جانب فريد علي الذي أدار نهائي 2004 - 2005 بين العين والوحدة 3-1، ونهائي 2010 - 2011 بين الوحدة والجزيرة 0-4، فيما يعد «المونديالي» محمد عبدالله حسن الأكثر حضوراً في النهائيات في ثلاث مناسبات بمواسم 2011 - 2012،2015 - 2016 و2017 - 2018.

ونال الجنيبي الذي عمل في الأساس طبيب أسنان، الشارة الدولية في عام 2011، ودخل الطاقم الذي تم تكليفه بإدارة النهائي معسكراً مغلقاً في مدينة العين، قبل المباراة بـ24 ساعة، لتوفير التركيز والهدوء لأفراده، بالإضافة إلى أعلى معدلات التحضير والإعداد للطاقم، وشهد المعسكر القصير قبل المباراة، محاضرة لطاقم الساحة وطاقم «الفار»، بحضور ممثلين عن لجنة الحكام والإدارة الفنية.



«قضاة» النهائي في آخر عقدين



2020 - 2021: عمار الجنيبي

2019 - 2020: -

2018 - 2019: حمد علي يوسف

2017 - 2018: محمد عبدالله حسن

2016 - 2017: يعقوب الحمادي

2015 - 2016: محمد عبدالله حسن

2014 - 2015: سلطان المرزوقي

2013 - 2014: عمار الجنيبي

2012- 2013: فهد الكسار

2011 - 2012: محمد عبدالله حسن

2010 - 2011: فريد علي

2009 - 2010: محمد عمر

2008 - 2009: محمد عبدالكريم

2007 - 2008: خالد الدوخي

2006 - 2007: محمد الجنيبي

2005 - 2006: علي حمد

2004 - 2005: فريد علي

2003 - 2004: عبدالله البناي