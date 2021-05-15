ألاردايس يقرر خطوته المقبلة نهاية الموسم



لندن (رويترز)

لندن (رويترز) قال سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون: إنه سيقرر قبل آخر مباراة في موسم دوري الدرجة الممتاز الانجليزي لكرة القدم، إن كان سيستمر مع الفريق أم سيتركه بعد تأكد هبوطه في الأسبوع الماضي.

وواجه ألاردايس الهبوط من الدوري الممتاز للمرة الأولى في مسيرته، عندما خسر وست بروميتش 3-1 أمام أرسنال اللندني، وتراجع للمركز قبل الأخير بين فرق البطولة العشرين برصيد 26 نقطة، متخلفاً بفارق 11 نقطة عن برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز 17 قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.

وقال ألاردايس «66 عاماً»: سأتخذ القرار النهائي قبل مباراتنا أمام ليدز في 23 مايو، لم أتخذ قراراً بعد، هناك جوانب كثيرة لم تكشف بعد.

وكان ألاردايس تولى تدريب وست بروميتش في ديسمبر الماضي خلفاً لسلفه سلافن بيليتش، الذي أقيل بينما كان الفريق يحتل المركز 19 وقبل الأخير.

وقال ألاردايس: المشكلة هي أنني لا يمكنني تقبل هذا الأمر، لأنني لم أتوقع هذا الموقف مطلقاً عندما توليت المهمة. وأضاف: لم أتعرض لمثل هذه التجربة مطلقاً منذ السبعينيات أو الثمانينيات، لكن لا بد لي من تقبل الأمر كما هو. وسيلتقي وست بروميتش مع ضيفه ليفربول غداً الأحد.