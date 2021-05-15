«دلما التاريخي» الأربعاء و«بدائل الطقس» 20 و21 مايو



مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تحديد الأربعاء المقبل، موعداً لإقامة النسخة الرابعة من سباق دلما التاريخي، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والزلازل، كما أعلن النادي عن تحديد يومي الخميس أو الجمعة المقبلين، مواعيد بديلة في حال تعثر إقامة السباق في موعده المحدد، ووجود مستجدات على حالة الطقس. ويقام مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي. ويشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة، تتنافسن على جوائز مالية بقيمة 25 مليون درهم وثلاث سيارات، وهي الجوائز الأعلى في تاريخ سباقات التراث البحري، كما أن السباق هو الأطول في التاريخ، حيث تبلغ مسافته 125 كلم ويمر بسبع جزر من دلما حتى مدينة المرفأ. على جانب آخر، طالبت اللجنة المنظمة البحارة المشاركين وأطقم العمل بضرورة تقديم نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا، على أن لا تتعدى مدة النتيجة 48 ساعة في يوم السباق، وشددت اللجنة خلال تعليماتها للنواخذة على أنه لن يتم قبول أي شخص ومنعه نهائياً من دخول جزيرة دلما حال لم يقدم الفحوصات المطلوبة، على نظام التسجيل الإلكتروني المعتمد من جانب نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت. كما أكدت اللجنة أنها بدأت تسليم إجازات التفرغ للبحارة المشاركين من اليوم السبت، على أن تكون لمدة 3 أيام من يوم 18 وحتى 21 من الشهر الجاري. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة الفنية من فحص المحامل المشاركة في السباق بعد غد الثلاثاء، للتأكد من اتباع الجميع للمواصفات الفنية المطلوبة في كل محمل، كما سيتم تركيب أجهزة التتبع في المحامل حرصاً من اللجنة على سلامة البحارة وتتبعهم في حل ضل أحدهم الطريق. من جهته، أكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، على أن العمل يسير بشكل أكثر من رائع استعداداً لانطلاقة السباق التاريخي، مشيراً إلى أنه تم تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد مبدئي، إضافة إلى تحديد يومي الخميس والجمعة كبدائل في حال تعثر إقامة السباق، وأشاد بالتعاون المثمر مع هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً أن الطقس يلعب دوراً رئيسياً في تحديد إمكانية إقامة سباقات المحامل الشراعية من عدمها. وأكد أن اللجنة المنظمة تواصلت مع جميع البحارة المشاركين، وطلبت منهم إنهاء تقديم الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد على نظام التسجيل الإلكتروني، مشيراً إلى أنه لم يتم السماح لأي بحار بدخول جزيرة دلما في حال لم يقدم نتيجة فحص معتمدة على النظام، وأكد أنه لا تهاون على الإطلاق في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، لاسيما وأن صحة وسلامة المجتمع هي الأولوية القصوى لدى الجميع. وأعرب عن ثقته التامة في خروج السباق بالشكل الذي يليق به، كونه السباق الأقوى والأطول والأكبر في تاريخ سباقات المحامل الشراعية من مختلف الجوانب، سواء المسافة أو قيمة الجوائز المالية التي تبلغ 25 مليون درهم.