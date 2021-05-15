الجنيبي: ختام مثالي لموسم استثنائي

دبي (الاتحاد)

أكد عبد الله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تبقى دائماً هي المسابقة الأغلى على كل القلوب، وعند كل الأندية.

وأشار إلى أنه منذ البداية، كان لهذه المسابقة الغالية مكان في نفس كل عاشق لـ «المستديرة الصغيرة»، وكانت ولا تزال تحظى باهتمام فائق من قادتنا الذين شرفوا النهائي دائماً بحضورهم وتكريمهم للأبطال، أو من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وصولاً إلى الجماهير التي لا يمكن أن يغيب عن بالها أي تفصيل خاص بهذا الحدث.

وأضاف: «نحتفل بالنهائي الكبير الذي يجمع بين شباب الأهلي والنصر، وهي لا شك مباراة لها قيمة كبيرة وتاريخ في ذاكرة كرة الإمارات، إذ إنها ستبقى دائماً ذكرى المواجهة الأولى التي جمعت بين الناديين في النسخة الأولى من المسابقة الغالية، وفي الوقت الذي سيجددان فيه الذكريات سيكتبان تاريخاً جديداً لهما وللمسابقة التي تختتم موسماً استثنائياً من كل النواحي، لا سيما وأنه حقق أهدافه الفنية، على الرغم من ظروف مواجهة الجائحة التي اجتاحت العالم كله.

وأضاف: «حضور أصحاب السمو حكام الإمارات للمباريات النهائية، شكل دائماً حدثاً فاق بقيمته أهمية نيل الكأس، فكان لقاء أصحاب السمو ومصافحتهم شرفاً لكل لاعب وطموحاً خاصاً، إلى جانب الاهتمام بالجانب الفني والمعنوي برفع الكأس».

وقال: «اللاعبون الكبار الذين مروا على ملاعبنا، لهم ذكريات وقصص كثيرة تحكى عن المباريات النهائية، حيث لا يمكن للاعب أن صافح أو نال الكأس من يدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، أن ينسى تلك اللحظة، أو حتى أن يغيب عن بالنا لقطة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الحارس حسن الشريف، حين وقع على قفاز الأخير».

وأضاف: «هناك مواقف كثيرة ولحظات تبقى راسخة في ذاكرة اللاعبين والجماهير، وحضور أصحاب السمو يرفع قيمة هذا الحدث الغالي على كل القلوب».

وشدد رئيس رابطة المحترفين على أن ما يزيد من حلاوة النهائي هذا الموسم، هو القرار بالسماح بعودة الجماهير ولو بنسبة محددة، وهي خطوة ستضيف الكثير من القيمة لهذا النهائي، خاصة أنه النهائي الثاني الذي سيجمع بين النصر وشباب الأهلي هذا الموسم، بعدما التقيا في نهائي كأس الخليج العربي على ملعب الشارقة، في مباراة كانت فيها كلمة الحسم لركلات الترجيح التي منحت شباب الأهلي اللقب».

وختم قائلاً: «نحن على ثقة أن جماهير الإمارات ستكون على موعد مع مباراة نهائية ستبقى في الذاكرة، خاصة أنها أولى المباريات التي ستلعب بحضور الجماهير، في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد- 19».