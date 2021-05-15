منتخب الجودو يواصل إعداده لـ «مونديال المجر»



أبوظبي (الاتحاد)

يواصل منتخب الجودو الأول إعداده للمشاركة في بطولة العالم للجودو، المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل، والتي تسبقها اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو، يوم الخميس 3 يونيو في بودابست، بمشاركة ناصر التميمي أمين عام الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي. وتقدمت 110 دول حتى الآن للمشاركة في البطولة يمثلها 567 لاعباً ولاعبة، من بينها 10 دول عربية، هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، واليمن، كما يشارك فريق اللاجئين المكون من 11 لاعباً ولاعبة. وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن منتخب الإمارات يشارك بلاعبين هما فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، وبرونزية بطولة روسيا مؤخراً، واللاعب إيفان ريما رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، والذي تغيب من بطولة روسيا بقرار مدرب الفريق المدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف لتأثره بإصابة طفيفة في الكتف، مما مكنه من الاستعداد الجيد لبطولة العالم، التي تأتى في ختام تحضيرات اللاعبين لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق 23 يوليو المقبل. وثمن الدرعي جهود الاتحاد الدولي للجودو الذي حرص على إقامة بطولاته المؤهلة للأولمبياد بالرغم من ظروف كورونا، وسخر لها الضوابط الاحترازات الصحية وبشكل صارم مما ساهم في نجاحها، مشيراً إلى أن بطولة العالم في المجر تمثل فرصة جيدة لاستكمال برنامج إعداد المنتخب الوطني للعبة، الذي يمثله فيكتور وايفان اللذان تأهلا مبكراً للأولمبياد بالنقاط. وأعرب الدرعي عن أمله في أن تعود الحياة لطبيعتها، بعد أن أكدت رياضة الجودو أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة وجميع أفراد عائلة الجودو بخير، وقال: نحن راضون عما تحقق خلال الفترة الاستثنائية التي صاحبتها الجائحة، ويكفي اللعبة الحفاظ علي حضورها القوي واستمراريتها، لتواصل دورها في مد جسور الصداقة والسلام بين الشعوب والأجيال.