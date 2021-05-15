النصر «أزرق» وشباب الأهلي «أحمر»

العين (الاتحاد)

عقد في قاعة الاجتماعات، في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2020-2021، التي تجمع النصر وشباب الأهلي والمقررة غداً «الأحد».

حضر الاجتماع ممثلو إدارتي المسابقات والإعلام باتحاد الكرة، ومراقب المباراة، وممثلو الفريقين، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية، واستاد هزاع بن زايد.

واستعرض الاجتماع لوائح البطولة والترتيبات، والأمور التنظيمية المتعلقة بالجوانب الإدارية والتحكيمية والإعلام والتسويق، وحقوق البث التليفزيوني، والرد على كافة الاستفسارات الواردة من ممثلي الناديين.

وتقرر أن يرتدي لاعبو النصر الزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي لاعبو شباب الأهلي اللون الأحمر الكامل، كما تم التأكيد على أن المباراة ستلعب لمدة 90 دقيقة، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية مباشرة، من دون الحاجة لخوض أشواط إضافية.

كما تم التطرق إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكذلك الجماهير حفاظاً على السلامة العامة.