سلمان بن إبراهيم يهنئ الجزيرة بدرع «الخليج العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أسرة نادي الجزيرة، بمناسبة تتويج الفريق الأول بدرع دوري الخليج العربي للموسم 2020-2021 للمرة الثالثة في تاريخه.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي في رسالة بعثها إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن تتويج الجزيرة بدرع الدوري، يعكس الجهود الواضحة لأسرة النادي، من مجلس إدارة، وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين طوال الموسم، كما أن الإنجاز يمثل روح التفاني التي ميزت أداء الفريق، وصولاً إلى الحصول على درع البطولة التي جاءت قوية ومثيرة.

وأضاف: إن تتويج الجزيرة يُعزز مكانة النادي على الساحة الكروية الإماراتية، متمنياً له دوام التميز والتوفيق في مختلف المسابقات والبطولات.