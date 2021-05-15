تيجالي: الغيابات المؤثرة حافز «العميد» للتتويج بـ «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

رأى سبستيان تيجالي مهاجم النصر، أن الغيابات المؤثرة لعدد من الأساسيين لـ «العميد» في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، غداً «الأحد»، تمثل حافزاً إضافياً لتقديم الأفضل، وقال: «يدرك الجميع أننا ندخل المباراة، في ظل غيابات مؤثرة لعدد من اللاعبين الأساسيين، لكننا في المقابل نملك لاعبين جيدين يمكنهم تقديم الإضافة وإظهار أفضل إمكانياتهم، وأحياناً يكون اللعب أمام البدلاء أصعب من مواجهة الأساسيين».

وكشف تيجالي، عن أن شعور الحزن على ضياع لقب كأس الخليج العربي بالخسارة بركلات الترجيح أمام شباب الأهلي، ما يزال يلازمه إلى اليوم، وأوضح: «حتى إلى اليوم ما زلت أشعر بالحزن، حينما أتذكر ليلة نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي، طموحي كان كبيراً، في التتويج بأول ألقابي مع النصر، وصلت إلى نهائيين في موسمي الأول مع «العميد»، أخفقنا في النهائي الأول، وأتطلع إلى التعويض في النهائي الثاني».

واستدرك تيجالي قائلاً: «لا أود التركيز على مباراة النهائي الماضي، خسرنا بركلات الترجيح أمام منافس قوي، ولا أعتقد أن للحظ دوراً في عدم فوزنا باللقب».

وشدد مهاجم النصر على رغبتهم الكبيرة في التتويج بلقب الكأس الأغلى، وتعويض خسارة نهائي كأس الخليج العربي، وأضاف: «كأس رئيس الدولة مذاق خاص وقيمة أكبر وحافز أكثر، وإذا كان لدى اللاعب الخيار، سيختار نهائي كأس رئيس الدولة، لأن اللقب يقود فريقك للعب السوبر في افتتاح الموسم الجديد، والمشاركة في دوري أبطال آسيا، علاوة على مسمى الكأس، وكلها عوامل ترجح أهمية لقب كأس رئيس الدولة».

وحول المواجهة أمام ماجد ناصر حارس «الفرسان»، قال: «أطمح دائماً إلى التسجيل في مرمى ماجد ناصر أو أي حارس آخر، ولكن في النهائي المرتقب أرغب في التسجيل والحصول على الكأس، أو عدم التسجيل والحصول على الكأس، ويبقى الفوز باللقب هو الهدف الأساسي»، وكشف عن توقعاته بفوز «العميد» في النهائي المرتقب 1-0.



