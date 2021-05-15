العويس يدافع عن عرين الأهلي أمام الهلال

جدة (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن محمد العويس حارس الأهلي السعودي، سيعود إلى التشكيل الأساسي خلال المباراة أمام الهلال يوم الأربعاء المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين «دوري المحترفين السعودي».

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الفحوصات الطبية التي ظهرت نتائجها الجمعة، أظهرت سلامة مفصل اليد الذي كان يعاني العويس من إصابة به خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أنه يتبقى فقط زوال الآلام من المفصل، حتى يعود العويس للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري.

وينتظر أن يتعافى الحارس من الآلام قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، وسيشارك في تدريبات فريقه الأسبوع الجاري تحضيراً لقمة الجولة المقبلة، ويحتل الأهلي المركز الثامن في الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 52 نقطة.