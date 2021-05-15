«القيود» تفرض الصمت على نهائي كأس اسكتلندا!

جلاسجو (رويترز)

قال منظمون إنه تقرر إقامة المباراة النهائية لكأس اسكتلندا لكرة القدم بين فريقي سان جونستون وهايبرنيان بسبب القيود المفروضة في مدينة جلاسجو للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة المباراة بحضور 600 مشجع، قبل أن تعلن حكومة اسكتلندا استمرار تطبيق بعض القيود في جلاسجو لمدة أسبوع آخر على الأقل، بسبب تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

وقال منظمو المباراة في بيان: «وبناء على ذلك، أكدت الحكومة الاسكتلندية عدم السماح بالحضور الجماهيري في المباراة النهائية لكأس اسكتلندا».

ومن المقرر إقامة المباراة في ملعب هامبدن بارك يوم 22 مايو الجاري.