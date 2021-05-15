10 تحديات تشعل «الديربي القديم» في «اليوم الكبير»

منير رحومة (دبي)

يحفل «الديربي القديم» بين شباب الأهلي والنصر غداً «الأحد» في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالتشويق والحماس، خصوصاً أنه يشمل 10 تحديات مهمة، ترفع من سخونة المباراة النهائية، وتحفز اللاعبين للتتويج بالنسخة 44، تزامناً مع عودة الجماهير للمدرجات بعد غياب 434 يوماً.

ويجمع النهائي بين أول فريقين نالا شرف خوض المباراة النهائية للكأس عام 1975، والتي توج بلقبها شباب الأهلي على حساب النصر، الأمر الذي يحفز الفريقين لاستعادة أمجاد الأجيال السابقة من اللاعبين، الذين كتبوا التاريخ وسجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات البطولة الغالية.

ويعتبر شباب الأهلي أول فريق أحرز لقب الكأس عام 1975 وآخر من توج باللقب في 2019، وهذا ما يشجع «الفرسان» للاحتفاظ باللقب الغالي، ومواصلة الأفراح.

كما يتزعم شباب الأهلي الأندية المتوجة بالكأس، بحصد 9 ألقاب يليه الشارقة «8 ألقاب» والعين «7 ألقاب»، الأمر الذي يقوي من عزيمته الفريق لدعم صدارته باللقب العاشر.

أما آخر تتويج حققه النصر فكان على حساب شباب الأهلي وعلى استاد هزاع بن زايد، عام 2015 بركلات الترجيح، وهذا عامل معنوي مهم يرفع من عزيمة «العميد» لتكرار الإنجاز على نفس الملعب.

ويتصدر شباب الأهلي أقوى خطوط الهجوم في المباريات النهائية لمسابقة الكأس، بتسجيل 23 هدفاً، يليه العين 19 هدفاً والنصر 9 أهداف، ويملك اليوم نخبة من المهاجمين المميزين الذين يطمحون في مواصلة تسجيل الأهداف وإكمال مسيرة من سبقوهم في هز الشباك.

ويذكر أن آخر بطولة تُوج بها شباب الأهلي كانت أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي أبريل الجاري، مما يرفع من معنويات «الفرسان» لحصد لقب جديد وتحقيق «الثلاثية».

كما يطمح مهدي علي مدرب شباب الأهلي في أن يصبح رابع مدرب إماراتي يحرز لقب الكأس، بعد رجب عبد الرحمن مع النصر، وجمعة ربيع مع الشارقة وعيد باروت مع الإمارات.

وخلال المواجهات المباشرة هذا الموسم، خسر النصر أمام شباب الأهلي في جميع المباريات ذهاباً وإياباً بالدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس الخليج العربي، ويحرص «العميد» اليوم لرد الاعتبار، وحصد اللقب الثمين، كما يبحث عن إنقاذ موسمه بالكأس الغالية التي تضمن له بطاقة مباشرة للمشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل.

أما فيما يخص المدرب رامون دياز مدرب النصر، والذي يواجه شباب الأهلي للمرة الثالثة خلال 37 يوماً، فيسعى إلى تفادي الخسارة الثالثة وانتزاع أول فوز له على «الفرسان» والتتويج بأول لقب.

وفي عرس الكرة الإماراتية، يطمح كل فريق للفوز بالكأس والاحتفال مع الجماهير داخل أرض الملعب، بعد أن غاب المشجعون عن المشاركة في احتفالات السوبر وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي.