دالاس إلى «البلاي أوف» وفيلادلفيا «بطل الشرقية»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقّق النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش «التريبل دابل» الحادي عشر له هذا الموسم، وقاد فريقه دالاس مافريكس إلى الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على تورونتو رابتورز 114-110، فيما ضمن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لقب بطل المنطقة الشرقية.

سجّل دونتشيتش 20 نقطة، 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، مستفيداً من غياب سبعة لاعبين في صفوف رابتورز أبرزهم كايل لاوري، الكاميروني باسكال سياكام وفريد فان فليت.

وأضاف للفائز الذي تقلّص تقدمه في الربع الأخير إلى نقطتين فقط، العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس 21 نقطة، ودوريان فيني-سميث 17 نقطة.

وبفوزه السادس في آخر سبع مباريات، ضمن دالاس التأهل إلى «البلاي أوف»، إذ يحتل راهناً المركز الخامس في المنطقة الغربية «42 فوزاً و29 خسارة»، متفادياً خوض الملحق.

وتضمن الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية «البلاي أوف»، فيما تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر، ملحقاً من أجل البطاقتين الأخيرتين.

ويلعب صاحبا المركزين السابع والثامن مباراة، من أجل بطاقة التأهل المباشر، على أن يلتقي الخاسر مع الفائز بين التاسع والعشر لحجز البطاقة الأخيرة.

قال مدرب مافريكس ريك كارلايل: «تفادي الملحق معبّر، هذا مهم، هناك مزايا كثيرة لعدم الدخول في معمعة الملحق».

في المقابل، ضمن واشنطن ويزاردز المركز العاشر في الشرقية، ليخوض الملحق، بعد فوزه على كليفلاند كافالييرز 120-105.

وكالعادة، حقق نجمه المخضرم راسل وستبروك تريبل دابل «عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية» مسجلاً 21 نقطة و17 تمريرة حاسمة و12 متابعة، رافعاً رصيده القياسي إلى 183 «تريبل دابل».

وأضاف للفائز ديفيس برتانس 17 نقطة، وكل من المهاجم الياباني روي هاتشيمورا وروبين لوبيز 14 نقطة.

قال وستبروك بعد الفوز: «نحن ممتنون لفرصة خوض الملحق، مهمتنا الآن أن نخوض مباراة أخرى جيدة والارتقاء في الترتيب».

وبدأت معالم البلاي أوف تتضح أكثر مع ضمان فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لقب المنطقة الشرقية، بفوزه الصريح على أورلاندو ماجيك 122-97.

سجّل سيث كوري 20 نقطة للفائز، وأضاف كل من النجمين الكاميروني جويل امبيد والأسترالي بن سيمونز 13 نقطة.

وهيمن فيلادلفيا على المواجهة منذ تفوّقه 39-19 على ضيفه في الربع الثاني.

وبفوزه الـ48 مقابل 23 خسارة، لم يعد بمقدور بروكلين نتس 46-24، أو ميلووكي باكس 45-25 اللحاق بفيلادلفيا في الصدارة.

ويمكن لعامل الأرض أن يصبّ في مصلحة فيلادلفيا الذي يبلغ رصيده هذا الموسم 28 فوزا مقابل 7 خسارات في ملعبه.

قال أمبيد الذي التقط أيضاً 11 متابعة: «بالكاد نخسر هنا، فهذا يعني لنا الكثير»، لكنه أضاف: «يبقى أن نثبت أحقيتنا بالمركز الأول».

وفي الغربية، عزّز يوتا جاز صدارته «51-20»، بفوزه على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 109-93، قبل مباراة واحدة من نهاية الدور المنتظم.

قاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش لائحة مسجلي يوتا مع 22 نقطة، وأضاف الموزع جوردان كلاركسونا 18 نقطة بعد دخوله بديلاً، فيما أنهى لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير المباراة مع 16 نقطة و18 متابعة.

ويمكن لجاز صدارة ترتيب الغربية والدوري، بحال فوزه على ساكرامنتو كينجز، أو خسارة فينيكس صنز الثاني 49-21 إحدى مباراتيه ضد سان أنتونيو سبيرز، وجاز هو الوحيد هذا الموسم تخطى عتبة الخمسين فوزاً.

في هذا الوقت، تغلّب دنفر ناجتس على ديترويت بيستونز 104-91، ليتساوى في المركز الثالث ضمن الغربية مع لوس أنجلوس كليبرز «47-24» الذي أراح كواهي لينارد، بول جورج وباتريك بيفرلي لليلة الثانية، وخسر أمام مضيفه هيوستن روكتس 115-122.

وتألق في المباراة الأولى لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش مع دنفر، محققاً «التريبل الدابل» السادس عشر هذا الموسم، بواقع 20 نقطة و15 متابعة و11 تمريرة حاسمة، برغم إراحته في كامل الرابع الأخير.