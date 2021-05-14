مينديز ينفي عودة رونالدو إلى «ألفالادي»





لشبونة (د ب أ)

أكد خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن اللاعب لن يعود إلى فريقه السابق سبورتنج لشبونة، رغم محاولات والدته إقناعه بالعودة. وأصبح رونالدو واحداً من أعظم اللاعبين في العالم منذ مغادرته سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 24. 12 مليون جنيه أسترليني في عام 2003.وتحول قائد المنتخب البرتغالي إلى حالة إلهام كبيرة في ريال مدريد بعد مغادرته لمانشستر يونايتد في عام 2009، حيث حطم الرقم القياسي السابق في تسجيل الأهداف في المسابقة برصيد 450 هدفاً. وانضم رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي منذ ثلاث سنوات، حيث اقترب عقده من النهاية في عام 2022، وتدور التكهنات في الوقت الحالي حول مستقبل اللاعب صاحب الـ36 عاماً، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه يوفنتوس ومدربه أندريا بيرلو خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وترغب دولوريس، والدة اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في عودة رونالدو إلى سبورتنج من أجل مساعدة الفريق في التتويج بالمزيد من البطولات، بعدما حقق لقب الدوري البرتغالي في الموسم الحالي بعد غياب دام 19 عاماً. وقالت والدة رونالدو في تصريحات لقناة «تي في أي 24»: «سأتحدث إليه وأحاول إقناعه بالعودة العام القادم إلى ملعب "ألفالادي" ليرتدي ألوان سبورتنج لشبونة». ورغم ذلك، فقد أنهى مينديز التكهنات حول عودة اللاعب البرتغالي إلى سبورتنج، مشيراً إلى أن رونالدو لا يخطط للعودة إلى بلاده بعد. وقال مينديز: كريستيانو فخور باللقب الذي حققه سبورتنج، وقد أظهر ذلك علناً، لكنه لا يخطط للعودة إلى البرتغالي في الوقت الحالي من مسيرته. وسجل رونالدو هدفه رقم 100 مع يوفنتوس، في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو 3 / 1 أول أمس الأربعاء.