طبيب أسنان يفرض حضوره على نهائي الكأس





معتز الشامي (دبي)

سيكون طبيب الأسنان الدكتور عمار الجنيبي على موعد مع الأضواء غداً خلال إدارته لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين النصر وشباب الأهلي، والتي ستقام على ستاد هزاع بن زايد بنادي العين. حيث عينت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي حكماً للمباراة النهائية، والتي ستكون النهائي المحلي الثالث الذي يديره، والثاني في كأس رئيس الدولة بعد نهائي 2014 بين العين وشباب الأهلي، ونهائي كأس المحترفين في 2008 بين الوصل والعين. ويضم الطاقم إلى جانب الجنيبي كلاً من المساعد الدولي أحمد الراشدي «مساعد أول» وعلي النعيمي «مساعد ثان» وعيسى خليفة «حكم فيديو» وجمعة المخيني «مساعد فيديو 1» وأحمد سالم «مساعد فيديو 2». ويعمل عمار الجنيبي كطبيب أسنان في وزارة الصحة، وسبق له المشاركة في الفرق الطبية مع خط الدفاع الأول ضد جائحة كوفيد-19 العام الماضي، خلال توقف الدوري وهو الدور الوطني الذي أشاد به الجميع لطبيب الأسنان والحكم الدولي وحكم النخبة الآسيوية. ويعد الجنيبي من ضمن حكام نخبة آسيا وأحد أبرز قضاة ملاعبنا وتم تكليفه بإدارة مباريات دولية خارجية على مستوى القارة والوطن العربي، وتألق في إدارة مباريات في كأس آسيا بالإمارات 2019. فيما سيدخل الجنيبي معسكراً مغلقاً في مدينة العين اعتباراً من الغد ليكون في قمة الجاهزية لإدارة مباراة النهائي يوم الأحد بين شباب الأهلي والنصر، كما سيشهد المعسكر اجتماعاً بالطاقم المكلف بإدارة المباراة لرفع معنوياتهم.