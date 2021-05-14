بعد 19 عاماً من الانتظار.. العربي بطل الدوري الكويتي



الكويت (أ ف ب)

حقق العربي لقب الدوري الكويتي لكرة القدم بعد فوزه على الساحل 3-صفر في المرحلة 17 قبل الأخيرة الجمعة، بعد انتظار دام 19 عاماً.

ورفع العربي بقيادة المدرب الكرواتي أنتي ميشا، رصيده إلى 43 نقطة فيما تجمد رصيد مطارده المباشر القادسية عند 36 نقطة بعد تعادله مع كاظمة 1-1. واللقب هو الـ17 في تاريخ العربي، وبات يتقاسم الرقم القياسي مع القادسية، علماً أنه الأول له منذ موسم 2001-2002، فيما يملك الكويت 16 لقباً أمام السالمية وكاظمة «4 لكل منهما» والجهراء (1).

تقدم العربي بثلاثية في الشوط الأول عبر بندر السلامة (11) والسوري علاء الدالي (18) والفلسطينى عدي الدباغ من ركلة جزاء (45+3).

وفي لقاء القادسية وكاظمة، تقدم الأول بهدف لسيف الحشان (9) وعادل «البرتقالي» عبر ناصر الفرج (55). وأهدر بدر المطوع وفهد الأنصاري ركلتي جزاء للقادسية (45 و82).

وفي مباريات أخرى، فاز الكويت على مضيفه النصر بهدفين نظيفين، سجلهما عبدالله البريكي (45) وأحمد الزنكي (80).

وحقق خيطان فوزاً مهماً على مضيفه السالمية بثلاثية نظيفة أحرزها الإسباني جيمي سياج (5)، فواز مبيليش (59 و84)، فيما تعادل الشباب والفحيحيل من دون أهداف.