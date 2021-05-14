مشجعو سيتي وتشيلسي تحت الحصار

لندن (د ب أ)

أعلنت الحكومة البرتغالية أنه تم إبلاغ المشجعين الذين يعتزمون السفر من إنجلترا إلى البرتغال، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، بين تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، بضرورة العودة إلى إنجلترا في نفس يوم السفر إلى البرتغال.

كذلك أوضحت الحكومة البرتغالية أن الجماهير يجب أن تخضع لنظام «الفقاعة»، كما سيكون وصولها وسفرها عبر رحلات الطيران العارض، وستخضع لفحوص فيروس كورونا المستجد على هامش حضور المباراة النهائية لدوري الأبطال، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».

وتقرر نقل نهائي دوري الأبطال من إسطنبول إلى بورتو، بعدما أدرجت الحكومة البريطانية، تركيا ضمن «القائمة الحمراء» للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.