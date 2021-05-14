الإصابة تنهي مغامرة بارتي في إيطاليا

روما ( رويترز)

أجبرت إصابة في الذراع آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً، على الانسحاب من مباراة دور الثمانية لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس أمام كوكو جوف، مما يثير الشكوك حول مشاركتها في فرنسا المفتوحة.

وكانت بارتي بطلة فرنسا المفتوحة 2019 متقدمة 6-4 و2-1 أمام منافستها الأميركية الواعدة، قبل أن تطلب العلاج وتلف ذراعها برباط ضاغط. وبعدها قررت اللاعبة الأسترالية عدم استكمال المباراة التي أقيمت تحت الأمطار في روما لتصعد جوف لقبل النهائي.

وغابت بارتي عن موسم البطولات على الملاعب الرملية في 2020، بسبب وباء كوفيد-19، لكنها عادت أكثر قوة هذا الموسم وفازت باللقب في شتوتجارت قبل أن تحل وصيفة للبطلة أرينا سبالينكا في مدريد الأسبوع الماضي. وستسابق اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما الآن الزمن للتعافي سريعاً، قبل فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 30 مايو في باريس.

من جهتها تأهلت جوف لأول مرة في مسيرتها إلى الدور قبل النهائي لبطولة مقامة على الملاعب الرملية تابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات، وهي في سن 17 عاماً. وستواجه الفائزة من مواجهة دور الثمانية بين البولندية الصاعدة إيجا شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة وإيلينا سفيتولينا.