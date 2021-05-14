لويز يستعد للرحيل عن أرسنال

لندن (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، أن ديفيد لويز مدافع أرسنال سيغادر النادي الانجليزي في نهاية الموسم الجاري.

ويلعب لويز البالغ عمره 34 عاما مع أرسنال منذ موسمين بعد الانتقال من غريمه اللندني تشيلسي، الذي فاز معه بلقب الدوري الممتاز ودوري الأبطال ولقبين لكأس الاتحاد، إضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد مع أرسنال الموسم الماضي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس وهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إن القرار اتخذ بعد اجتماع بين لويز، الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وخاض 30 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، ومسؤولي النادي اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن الإعلان الرسمي عن رحيل اللاعب سيصدر في يوليو عندما ينتهي تعاقده. ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري قبل مباراتين من النهاية ويتأخر بتسع نقاط عن تشيلسي الرابع.