ألفيش يعود إلى «السيليساو» بالحلم الرابع بعد 578 يوماً

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي، المدافع المخضرم داني ألفيش إلى صفوف «السيليساو»، وذلك استعداداً لمواجهة الإكوادور والباراجواي في يونيو المقبل، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري في 4 يونيو، قبل أن يحل في 8 منه ضيفاً على الباراجواي. وغاب أفضل لاعب في مسابقة كوبا أميركا 2019 التي فازت بها البرازيل الدولة المضيفة ولاعب ساو باولو الحالي، عن صفوف «راقصي السامبا» منذ أن خاض المباراتين الوديتين في 10 و13 أكتوبر 2019 أمام نيجيريا والسنغال، وتحديداً منذ 578 يوماً.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تشكيلته: من الجميل أن نرى أنه ما زال يلعب على هذا المستوى العالي.

ويحلم ألفيش الحاصد للألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها، ومنها إشبيلية الإسباني ومواطنه برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، أن يخوض في العام المقبل المونديال الرابع في مسيرته، على غرار مواطنه تياجو سيلفا لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي سيكون حاضراً في سن الـ 36 عاماً مع المنتخب.

وعاد أيضاً إلى صفوف المنتخب لاعب الوسط فريد «مانشستر يونايتد الإنجليزي» الغائب منذ مونديال روسيا 2018.

ومن دون أي مفاجأة تذكر، استدعى تيتي أيضاً نجم سان جيرمان نيمار، الذي مدد أخيراً عقده مع فريقه حتى عام 2025، وزميله في الدفاع قائد النادي الباريسي ماركينيوس. وفي وقت حافظ لاعب ليون لوكاس باكيتا على مركزه مع المنتخب، يغيب زميله برونو جيميريش، الذي كان حاضراً في المباراتين السابقتين في التصفيات في نوفمبر 2002 أمام فنزويلا (1-صفر) والأوروجواي 2-صفر.

وضمت التشكيلة مدافع ريال مدريد الإسباني، إيدر ميليتاو وزميله المهاجم فينيسيوس جونيور. ومن الوجوه الجديدة في التشكيلة الوافد الجديد إلى بنفيكا البرتغالي من سانتوس المدافع لوكاس فيريسيمو.

وتتصدر البرازيل ترتيب المنتخبات بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من أربع مباريات، فيما تحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والإكوادور المركز الثالث (9). وتخوض منتخبات قارة أميركا الجنوبية، بعد انتهاء جولة تصفيات مونديال قطر 2022، غمار مسابقة كوبا أميركا المقررة بدءًا من 13 يونيو والتي تقام للمرة الأولى في بلدين مضيفين هما الأرجنتين وكولومبيا.

وتضم التشكيلة البرارزيلية في حراسة المرمى: أليسون «ليفربول»، إيدرسون «مانشستر سيتي»، ويفرتون «بالميراس».

وللدفاع: داني ألفيش «ساو باولو»، دانيلو وأليكس ساندرو «يوفنتوس»، رينان لودي «أتليتكو مدريد»، تياجو سيلفا «تشيلسي»، ماركينيوس «سان جيرمان»، إيدر ميليتاو «ريال مدريد» ولوكاس فيريسيمو «بنفيكا البرتغالي».

وللوسط: كاسيميرو «ريال مدريد»، فابينيو «ليفربول»، دوجلاس لويز «أستون فيلا»، فريد «مانشستر يونايتد»، إيفرتون ريبيرو «فلامنجو» ولوكاس باكيتا «ليون الفرنسي».

وفي الهجوم: جابريال جيسوس «مانشستر سيتي»، فينيسيوس جونيور «ريال مدريد»، نيمار «سان جسرمان»، إيفرتون «بنفيكا»، روبرتو فيرمينو «ليفربول» وريشارليسون «إيفرتون» وجابريال باربوزا «فلامنجو».