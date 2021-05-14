كلوب رداً على ماني: أنا شخص طبيعي!

لندن (د ب أ).

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أنه يشعر بالراحة حيال علاقته مع السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق، وذلك بعد رفض الأخير مصافحته عقب الفوز على مانشستر يونايتد 4 / 2 في الدوري الإنجليزي أمس الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن كلوب اتخذ قراراً متأخراً بالبدء بالمهاجم البرتغالي دييجو جوتا في المباراة بدلاً من النجم الدولي السنغالي، وعلى الرغم من مشاركته كبديل في الشوط الثاني، إلا أنه لم يكن في حالة مزاجية تسمح له بتقبل التهنئة من مدربه عقب صافرة نهاية المباراة.

وقلل كلوب من الأقوال التي افترضت عدم احترام ماني له. وأوضح كلوب، الذي لم يتحدث إلى اللاعب وذلك في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق أمام وست بروميتش يوم الأحد المقبل: لا يمكنني جعل الموضوع أكبر مما هو عليه. وأضاف: كرة القدم لعبة عاطفية والجميع يتوقع منا أن نتحكم في مشاعرنا، لكن ذلك لا يجدي نفعاً، وهذا هو الحال.

وتابع كلوب: لقد حدث لي ذلك وأنا لاعب، وحدثت للاعبين آخرين حينما كنت مدربهم. وأكد المدرب الألماني: هل تريد أن تحدث تلك الأشياء مرة أخرى، لا لكنها ليست المرة الأولى في حياتي وأخشى القول إنها لن تكون الأخيرة.

وقال: إذا أظهر لي شخص ما الاحترام خمسة ملايين مرة ولم يظهره لي مرة واحدة، فما المهم في الأمر؟ واستطرد قائلاً: إذا رأيتني في مسيرتي كلاعب ما فعلته بدافع العاطفة كان جنونياً حقاً، وأنا شخص طبيعي تماماً لكن ذلك حدث لي. ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع.