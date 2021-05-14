ماسون: نعم أتمنى الاستمرار مع «السبيرز»





لندن(رويترز)

عبر رايان ماسون المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير اليوم الجمعة، عن أمله في الاستمرار مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل، ولم يستبعد العودة لمنصبه السابق ضمن الطاقم الفني حال اختيار مدرب جديد.

وتم ترقية لاعب وسط توتنهام السابق «29 عاماً» من منصبه في إدارة تطوير قطاع الشباب في النادي، ليتولى منصباً ضمن الطاقم الفني للفريق الأول، قبل أن يصبح المدرب المؤقت بعد الانفصال عن جوزيه مورينيو الشهر الماضي.

وقاد ماسون توتنهام «السبيرز» للفوز في أول مباراتين له بالدوري الممتاز، لكنه خسر 1-صفر أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي، كما خسر 3-1 أمام ليدز يونايتد يوم السبت ليحتل المركز السابع برصيد 56 نقطة من 35 مباراة.

ورداً على سؤال بشأن مستقبله قبل مباراته على ملعبه أمام ولفرهامبتون يوم الأحد قال ماسون: في بداية المفاوضات كان السؤال هذا تستطيع مساعدتنا لنهاية الموسم؟ بعد ذلك يدور حديث عن العودة لما كنت أفعله في السابق، أمامنا ثلاث مباريات أخرى وأنا فخور جداً بالمهمة التي أقوم بها لمساعدة النادي وبعد ذلك أتمنى الاستمرار.

وأضاف: أعشق هذا النادي وأرغب في مساعدته، هذا ما دار من محادثات في السابق، لم نتحدث من وقتها لأن الأولوية كانت لمباريات الدوري الممتاز وخضنا نهائي كأس الرابطة أيضاً وأمامنا الآن مهمة للفوز بمبارياتنا المتبقية. وقال ماسون إن المدافع بن ديفيز الذي لم يلعب منذ مارس بسبب إصابة في الساق سيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم، بينما يسعى توتنهام لضمان أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا.