تشيلسي يستعيد كانتي وكوفاسيتش قبل موقعة «كأس الاتحاد»

لندن (رويترز)

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة إن لاعب الوسط نجولو كانتي تعافى من مشكلة بسيطة في وتر العرقوب، وسيشارك أساسياً في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمام ليستر سيتي غداً السبت.

وغاب كانتي عن الهزيمة 1-صفر في الدوري الممتاز أمام أرسنال يوم الأربعاء في إجراء احترازي، وعبر توخيل عن أمله في خوض اللاعب الفرنسي المؤثر مباراة الغد كاملة على ملعب ويمبلي.

وقال توخيل للصحفيين: قررنا إراحته أمام أرسنال للتعافي، كان الهدف تخفيف الألم، لم تكن مشكلة كبيرة، لم نكن نخشى من إصابة كبيرة، تدرب أمس واليوم بشكل كامل ولم يشتكي من أي شيء، سيشارك أساسياً غداً وأتمنى أن يلعب لنهاية المباراة.

وحصل كانتي الفائز بكأس العالم على جائزة رجل المباراة مرتين، في ذهاب وإياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام ريال مدريد، ولعب دوراً كبيراً في صحوة الفريق تحت قيادة توخيل.

وسيتقابل تشيلسي مع مانشستر سيتي في نهائي أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في 29 مايو. وسيرحب توخيل أيضاً بعودة لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال توخيل: إنها دفعة معنوية هائلة لأن ماتيو يملك كل شيء نحتاجه في خط الوسط، من خبرة وقوة وقدرة على المراوغة وقدرات بدنية، قدم بالفعل مباريات كبيرة في الدوري الممتاز.

وتابع: في غياب نجولو وماتيو افتقد الفريق للقوة والخبرة.. ومن الرائع عودة كوفاسيتش لأنه لاعب كبير في غرفة الملابس خاصة في المباريات المهمة. وبعد مباراة السبت سيواجه تشيلسي منافسه ليستر مجدداً في الدوري يوم الثلاثاء، حيث يأمل الفريقان في تعزيز فرصهما في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وقال توخيل الذي يحتل فريقه المركز الرابع متأخراً بنقطتين عن ليستر الثالث: سنخوض مباراتين نهائيتين ولا نفكر في أي شيء آخر، إنه نهائي من أجل الفوز بالكأس ونهائي آخر لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.