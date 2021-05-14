نادال يرد صفعة زفيريف بـ«الضربة 66» في روما





روما (أ ف ب)

ثأر الإسباني رافايل نادال المصنف ثالثًا عالميًا من الألماني الكسندر زفيريرف، الذي أقصاه من دورة مدريد الأسبوع الماضي، بالفوز عليه 6-3 و6-4 الجمعة ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة روما، رابعة دورات الماسترز للألف نقطة.

وكان نادال «34 عاماً» خسر أمام المصنف السادس عالميًا للمرة الأولى في دورة تقام على الملاعب الترابية في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي، لكن الكلمة كانت له في مباراة اليوم التي أنهاها في ساعة و59 دقيقة محققًا فوزه رقم 66 في روما.

وقال نادال: لعبت مباراة صلبة ولم أرتكب الكثير من الأخطاء. أنا سعيد بالفوز، إنه مهم للثقة، كانت مباراة مهمة لي أمام لاعب رائع. وتقدم نادال الذي خاض مباراة ماراثونية في الدور السابق ضد الكندي دينيس شابوفالوف، حيث أمضى 3 ساعات و30 دقيقة على أرضية الملعب، 4-صفر في مباراته ضد زفيريف لكن الأخير التقط أنفاسه ليقلص الفارق إلى 4-2 من دون أن يمنع منافسه من حسمها في صالحه.

وقاوم الألماني في المجموعة الثانية وأنقذ نادال 8 فرص لزفيريف لكسر إرساله ليحسم النتيجة في صالحه. وبعد خروجه من الدور ربع النهائي في دورتي مونتو كارلو ومدريد، أكد نادال جاهزيته قبل أسبوعين من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، التي حقق لقبها 13 مرة. وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها نادال المربع الأخير من إحدى دورات الماسترز هذا العام.

ويحمل رافا الرقم القياسي في عدد الألقاب في العاصمة الإيطالية بعد أن توج 9 مرات في 11 مباراة نهائية، آخرها عام 2019. ويأمل الفوز باللقب لمعادلة رقم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في دورات الماسترز (36) الذي يلتقي لاحقًا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس.

وبعد أن خرج نادال فائزًا في المباريات الخمس الأولى التي جمعته بالألماني، حصد زفيريف الفوز في المواجهات الثلاث الأخيرة، قبل أن يجدد الماتادور الفوز في المواجهة التاسعة.

ويلتقي نادال في نصف النهائي الأميركي رايلي أوبلكا المصنف 47 عالميًا الذي تابع مغامرته الناجحة في دورة روما، بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 7-5 و7-6 (7/2).

وقال نادال عن المواجهة: إنه تحد كبير أمام لاعب يؤدي جيدًا ويملك إرسالاً لا يُرد تقريبًا. والفوز هو الرابع لأوبلكا الفارع الطول (2,11 م) وصاحب الإرسالات الصاروخية (بلغت سرعتها حتى 230 كلم في الساعة)، في هذه الدورة من دون أن يخسر أي مجموعة أو شوط مقابل نجاحه في نحو 80 إرسالاً ساحقًا.