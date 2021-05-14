«يويفا» يكشف عن الأغنية الرسمية لـ «يورو 2020»



دبي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد) أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الأغنية الرسمية كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي يطلق عليها «نحن الشعب» «We Are the PEOPLE» من تأليف الهولندي مارتن جاريكس وأداء بونو وذي إيدج، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق المنافسات، كما سينتج جاريكس أيضاً الموسيقى الرسمية التي ستصاحب اللاعبين لدى نزولهم إلى الملعب. وكشف «يويفا» أن أغنية كأس «يورو 2020»، البطولة التي ستنطلق في 11 يونيو المقبل في روما، بمواجهة إيطاليا وتركيا، تم تأليفها للاحتفال بالعرس وكرة القدم، في واحدة من أهم البطولات في هذه اللعبة. وسيتم تقديم الأغنية الرسمية على الشاشات العملاقة بملعب ويمبلي اللندني، الذي سيستضيف ثلاث مباريات من دور المجموعات واثنتين بدور الـ16 ومباراتي نصف النهائي والنهائي. وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن الأمر يتعلق بأغنية تحلل التحديات التي يواجهها العالم، في الوقت الذي تسعى فيه إيجاد رد موحد على هذه المشكلات. وأضاف أنه نشيد وطني يمكن للجميع في أنحاء العالم غنائه، بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون به، لكن سيكون له أهمية خاصة في أوروبا، حيث ستكون أنظار العالم متجهة إلى كأس اليورو. يذكر أنها المرة الأولى التي ستقام فيها هذه النسخة من البطولة في 11 مقراً مختلفاً، هي أمستردام وباكو وبوخارست وبودابست وكوبنهاجن وجلاسكو ولندن وميونيخ وروما وإشبيلية وسان بطرسبرج.