إيفنبرج: تيرزيتش كان يستحق البقاء في دورتموند

دوسلدورف (د ب أ)

يعتقد ستيفان إيفنبرج، لاعب المنتخب الألماني السابق، أن الإدراك المتأخر أظهر أن بروسيا دورتموند لم يكن بحاجة للتسرع في التعاقد مع ماركو روز كمدير فني جديد للفريق، حيث كان بإمكان إدين تيرزيتش القيام بالعمل.

وكتب إيفنبرج «52 عاماً» على منصة «تي أونلاين»: أقول: لو كان رؤساء دورتموند يعلمون كيف سيسير هذا الموسم، فما كانوا قد تعاقدوا مع روز مقابل خمسة ملايين يورو من مونشنجلادباخ، وبدلاً من ذلك كانوا سيقومون بدعم تيرزيتش ليكون مديراً فنياً لفترة طويلة.

وتولى تيرزيتش تدريب دورتموند خلفاً للوسيان فافر في أواخر العام الماضي وبجانب قيادة دورتموند للتتويج بكأس ألمانيا أمس الخميس، استطاع أن يعيد الفريق للمراكز الأربعة الأولى بالدوري قبل نهاية الموسم بجولتين. في المقابل، عانى مونشنجلادباخ بشدة منذ أن أعلن روز نيته الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.