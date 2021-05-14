سالم الشامسي: الكأس حلم كل لاعب

دبي (الاتحاد)

أعرب سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لطاقم التحكيم الذي سيدير مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تجمع شباب الأهلي والنصر في ستاد هزاع بن زايد بالعين، والوصول بالمواجهة إلى بر الأمان من خلال تقديم مستوى متميز يعكس الوجه المشرق للتحكيم الإماراتي.

وأكد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أن البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، وقال: البطولة ولدت كبيرة، ولها مكانة خاصة في قلوب الجماهير والمسؤولين واللاعبين، لقيمتها الغالية ولكونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ولا يمكن أن تكون لاعباً إماراتياً إلا وأن يكون حلمك الكبير الفوز بهذه الكأس، التي تتميز بطعم ولون مختلف عما عداها من البطولات.

وتابع الشامسي: دائماً تبقى لهذه المباريات وتلك البطولات ذكرى تظل محفورة في وجدان اللاعبين، ولا يمكن أن تمحى أبداً، خاصة أن الإنجاز يحسب للنادي ويحسب لك كلاعب ولزملائك، كما أن ذكره يبقى في قلوب الجماهير التي لا تزال تتذكر حتى اليوم كافة المباريات النهائية التي لعبها فريقها في أي عام.

وأضاف: كانت مباريات الكأس الأغلى وما تزال تحظى باهتمام كبير، والمباراة النهائية بالذات تخطف الأضواء، وتكون حديث المجالس قبل بدايتها بأسبوعين وهو ما يبرهن على قيمة البطولة وأهميتها ومكانتها عند كل المتابعين على اختلاف ميولهم، والمباريات النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تبقى لها مكانة خاصة مهما تبدل الزمان، واختلفت الظروف، وتظل حلماً لكل اللاعبين.

واختتم تصريحه متمنياً أن يقدم الفريقان مباراة قوية تعكس الطفرة التي شهدتها اللعبة ومسابقاتها هذا الموسم، وأن يلتزم الجمهور بتعليمات البروتوكول الصحي ، حتى تكتمل مقومات نجاحها.