بأمر الفيفا: لابورت إسباني



لوزان (أ ف ب)

أجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة للفرنسي أيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الانجليزي، اللعب لصالح المنتخب الإسباني في نهائيات كأس أوروبا 2020 هذا الصيف.

وتأتي الأنباء بعد أن صادقت الحكومة الإسبانية على حصول اللاعب البالغ 26 عامًا على الجنسية. وتكوَّن لابورت المولود في أجين (جنوب غرب فرنسا)، في مدرسة فريق أتلتيك بلباو الباسكي في الفترة بين 2010 و2018، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي، وتمت دعوته ثلاث مرات إلى صفوف المنتخب الفرنسي في الفترة بين 2016 و2020 من دون أن يخوض أي دقيقة بألوان «الديوك»، وبالتالي بإمكانه اللعب مع منتخب إسبانيا.

ويملك مدرب فرنسا بطلة العالم ديدييه ديشامب خيارات كثيرة في مركز قلب الدفاع مع رافايل فاران، لوكا هرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي، كليمان لانجليه وكورت زوما الذين اختارهم على حساب لابورت في الاشهر الاخيرة. وسيسمح هذا التجنيس باستدعاء لابورت إلى صفوف «لا روخا» لخوض منافسات الكأس القارية في غضون شهر، واللعب إلى جانب المخضرم سيرخيو راموس.

وسيشكل إضافة قيّمة للمنتخب الإسباني، لا سيما بالنظر إلى أن الأخير يعاني مشكلة في مركز قطب الدفاع، بعد اعتزل جيرارد بيكيه دولياً في 2018 وشغل المكان بجوار راموس عدد من اللاعبين بينهم لاعب فياريال باو توريس وريال سوسييداد إنيجو مارتينيس وزميل لابورت في مانشستر سيتي إريك جارسيا.

وسيعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، الذي كلف مسؤولي الاتحاد الإسباني الاتصال باللاعب للمشاركة في كأس أوروبا بحسب الصحافة المحلية، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في كأس أوروبا في غضون عشرة أيام، وتحديداً في 21 مايو الحالي، لكنه يحتفظ بالحق في تأخير الموعد النهائي لبضعة أيام بحسب وسائل الإعلام المتخصصة.