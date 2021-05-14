السهلاوي: كأس رئيس الدولة مصدر فخر واعتزاز

دبي (الاتحاد)

أكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ثقته التامة بأن نهائي كأس رئيس الدولة الذي يجمع بين شباب الأهلي والنصر «الأحد»، سيخرج في أفضل صورة، خاصة بعد أن تزامن معه قرار عودة الجمهور لمتابعة المباراة من المدرجات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل من المناسبة فرصة مثالية لتصدير طاقة إيجابية لكافة قطاعات المجتمع.

وشدد السهلاوي على أن بطولة كأس رئيس الدولة تمثل مصدر فخر واعتزاز للإمارات، ولذا تحظى باهتمام كل الوسط الرياضي بداية من الأندية واللاعبين ووصولاً إلى الجماهير ووسائل الإعلام، موضحاً أنها مسابقة غالية على قلوب الجميع وتجسد ارتباط الشعب بالقائد، ومكانتها الكبيرة عند البطل المتوج تمثل خير حافز للظفر بالبطولة والتتويج بكأسها الغالية.

وقال السهلاوي: هذه البطولة الغالية لم تعد حدثاً كروياً فحسب، بل أصبحت مناسبة اجتماعية ووطنية تعبر من خلالها جماهيرنا عن وفائها المطلق لقيادتنا الرشيدة، ونحن نشعر بالسعادة لعودة الجماهير إلى المدرجات، وأدعو جماهير شباب الأهلي والنصر، للتحلي بالأخلاق الرياضية وتقديم صورة حضارية للتشجيع المثالي.

وتابع: قرار حضور جمهور بنسبة معينه في نهائي الكأس، يمثل تحدياً للجميع، ونأمل في تخطي التحدي بنجاح كعهدنا دائماً في الإمارات، ونحن نفخر بأن نكون من أوائل دول المنطقة التي تقرر عودة الجمهور إلى المدرجات، على ضوء نجاحاتنا السابقة في عودة التدريبات وعودة المسابقات، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وشدد على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية لتكون المباراة جسراً لعودة الجمهور إلى كافة المباريات لاحقاً، لاسيما مباريات المنتخب الوطني المقبل.

وعن المباراة نفسها، توقع السهلاوي أن تكون غاية في الإثارة لكونها تجمع بين فريقين عريقين، وسبق لهما خوض أكثر من نهائي خلال الأعوام الماضية، وهو ما يعني أنهما يمتلكان خبرة التعامل مع النهائيات وضغوطها، فضلاً عن أنهما يضمان نخبة من نجوم الكرة في الإمارات.