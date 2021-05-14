عمار الجنيبي حكماً لنهائي الكأس

دبي (الاتحاد)

عينت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الدولي الدكتور عمار الجنيبي حكماً للمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي ستجمع فريقي شباب الأهلي والنصر «الأحد» في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويضم الطاقم إلى جانب الجنيبي، كل من المساعد الدولي نخبة أحمد الراشدي (المساعد الأول)، المساعد الدولي نخبة علي النعيمي (المساعد الثاني)، عبدالله راشد (الحكم الرابع)، عيسى خليفة (حكم فيديو)، المساعد الدولي نخبة جمعة المخيني (مساعد حكم فيديو 1)، أحمد سالم خلفان (مساعد حكم فيديو 2)، المساعد الدولي السابق عيسى درويش (مقيم الحكام).

