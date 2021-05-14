ليفربول ينتظر الهدايا!





لندن (أ ف ب)

يسعى ليفربول إلى مواصلة صحوته وتشديد الخناق على تشيلسي الرابع في سعيه إلى بطاقة مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك عندما يحل ضيفاً على وست بروميتش ألبيون الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسيحاول ليفربول استغلال انشغال تشيلسي بالمباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا السبت ضد ليستر سيتي، لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

واستعاد ليفربول توازنه في المرحلتين الأخيرتين بفوزين متتاليين على ساوثمبتون ومانشستر يونايتد، بعد تعادلين مخيبين متتاليين، واستفاد من تعثر منافسيه على البطاقتين الأخيرتين للمسابقة القارية العريقة، ليجد نفسه على بعد أربع نقاط من المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي وست نقاط عن ليستر سيتي الثالث، علماً بأنه لعب مباراة أقل منهما. ويعي بطل الموسم الماضي جيداً أهمية النقاط الثلاث أمام وست بروميتش، كونها ستضعه على بعد نقطة وثلاث نقاط على التوالي عن تشيلسي وليستر سيتي اللذين يلتقيان في قمة ثانية الثلاثاء المقبل في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري، حيث ستصب أي نتيجة في مصلحته.

لكن مهمة ليفربول لن تكون سهلة ولو أن منافسه هبط إلى الدرجة الأولى «الثانية فعلياً» لأن وست بروميتش ألبيون أسقطه في فخ التعادل 1-1 في أنفيلد، وكانت بداية نتائجه المخيبة حيث فشل في الفوز في خمس مباريات متتالية (ثلاثة تعادلات وهزيمتان).

وقال مدرب الألماني يورجن كلوب عقب الفوز على مانشستر يونايتد 4-2 للمرة الأولى في عقر دار الأخير منذ عام 2014: ما زلنا في اللعبة، وما زلنا في السباق. هذا كل ما كان يمكننا فعله الليلة. وأضاف: كان ذلك ضرورياً، بدون هذه النتيجة لا داعي للحديث عن ذلك. ويحل ليفربول ضيفاً على بيرنلي الأربعاء المقبل قبل أن يختم الموسم أمام ضيفه كريستال بالاس، فيما يحل تشيلسي ضيفاً على استون فيلا في المرحلة الأخيرة في 23 مايو الحالي، ويلعب ليستر سيتي مع ضيفه توتنهام في اليوم ذاته.

وقد يجد ليفربول نفسه سادساً الأحد لأن وستهام يونايتد الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين يحل ضيفاً على برايتون السابع عشر السبت. وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء نيوكاسل مع مضيفه مانشستر سيتي البطل. وهي المباراة الأولى لرجال المدرب الإسباني جوزيب جوارديولا منذ تتويجهم باللقب الثلاثاء، عقب خسارة الجار مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي. وهو اللقب الثالث في الأعوام الأربعة الأخيرة لمانشستر سيتي الطامح إلى الثلاثية، بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة على حساب توتنهام، وبلوغه المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلاقي مواطنه تشيلسي في 29 مايو الحالي في بورتو.

ويملك إيفرتون فرصة استعادة التوازن وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، عندما يستضيف شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير.

ويتأهل هذا الموسم فريقان فقط إلى يوروبا ليج بسبب المسابقة القارية الجديدة "يوروبا كونفرنس ليج"، وهما الفائز بالكأس المحلية وصاحب المركز الخامس في الدوري. ولكن في حال كان الفائز بمسابقة الكأس يحتل أحد المراكز الخمسة الأوائل (وهذه هي الحال المتوقعة هذا الموسم)، فيخطف صاحب المركز السادس البطاقة المؤهلة إلى يوروبا ليج، فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق الفاصل الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الجديدة.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 56 نقطة بالتساوي مع توتنهام السابع. وحقق إيفرتون فوزين فقط في مبارياته التسع الأخيرة (ثلاث هزائم وأربع تعادلات، آخرها الخميس مع استون فيلا في مباراة مؤجلة من المرحلة 19).

ولا تختلف حال توتنهام كثيراً من إيفرتون حيث حقق ثلاثة انتصارات فقط في مبارياته التسع الأخيرة وينتظره اختبار لا يخلو من صعوبة في مواجهة ضيفه ولفرهامبتون الثاني عشر. ولا يزال استون فيلا الحادي عشر ضمن الصراع الخماسي على البطاقة الأخيرة لمسابقة الدوري الأوروبي (إلى جانب أرسنال التاسع الذي تغلب على جاره تشيلسي 1-صفر الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة).

ويحل استون فيلا ضيفاً على كريستال بالاس، ويلعب السبت أيضاً بيرنلي مع ليدز يونايتد، وساوثمبتون مع فولهام.