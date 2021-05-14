«الأبيض»يدشن معسكر دبي بطموح «تصحيح المسار» في بقية المشوار

معتز الشامي (دبي)

يدخل منتخبنا الوطني معسكراً مغلقاً في دبي، اعتباراً من «السبت» من دون لاعبي شباب الأهلي والنصر طرفي نهائي كأس رئيس الدولة الذي يقام «الأحد» على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وكذلك لاعبي نادي الوحدة الذين سيخوضون مباراة مؤجلة في الدوري أمام الفجيرة، حيث سيلتحقون جميعاً بالمعسكر، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

ويستمر معسكر المنتخب الوطني حتى يوم 31 مايو الجاري، والذي يأتي لتحضير «الأبيض» لمنافسات ختام المرحلة الثانية من مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستُقام في الدولة اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل وحتى 15 من الشهر نفسه.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز في بقية مبارياته الأربع المتبقية في التصفيات، والتي سيلتقي خلالها مع ماليزيا وإندونسيا، ثم فيتنام وتايلاند، ويحتاج للفوز وحصد أكبر عدد من النقاط لاحتلال صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بما يمكنه من التأهل مباشرة للمرحلة الثالثة والأخيرة من مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وضمان مقعد في كأس آسيا 2023.

وضمت القائمة النهائية 28 لاعباً هم علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت، وسبيستيان تيجالي.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قد عقد اجتماعاً تنسيقياً في مقر الاتحاد بدبي، بحضور فان مارفيك وجهازه المساعد إلى جانب الكادر الطبي، حيث تمت مناقشة كُل الجوانب الخاصة بالمعسكر، الذي سيشهد لعب مباراة دولية ودية أمام الأردن يوم 24 مايو الجاري . وستكون تجربة الأردن الودية بمثابة «الاختبار الأخير» للاستقرار على التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، لاسيما وأن القائمة التي تم الإعلان عنها سيتم تقليصها إلى 23 لاعباً يخوضون التصفيات وفق لوائح البطولة، ما يعني استبعاد 5 لاعبين من بينهم حارس مرمى مع أواخر معسكر مايو الجاري.