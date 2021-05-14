وضاع الحلم يا ناجلسمان!

برلين (د ب أ)

كان جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج يحلم بإحراز أول لقب في مسيرته التدريبية، وكذلك للفريق قبل الانتقال لتدريب العملاق البافاري بايرن ميونيخ، لكن بروسيا دورتموند حرمه من تلك الفرصة بعدما تغلب على لايبزيج 4 / 1 مساء أمس الخميس في نهائي كأس ألمانيا، ليكون اللقب الأول لإيدين تيرزيتش المدرب الحالي لدورتموند. وينتقل ناجلسمان «33 عاماً» لتدريب بايرن ميونيخ في الصيف المقبل دون أن يعتلي منصات التتويج خلال مسيرته التدريبية، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أنه واحدا من المدربين البارزين. ولا يزال ناجلسمان يستعد لقيادة لايبزيج في مباراتيه المتبقيتين بالدوري الألماني «بوندسليجا»، الذي حسم بايرن ميونيخ التتويج بلقبه بالفعل، حيث يتفوق في الصدارة بفارق عشر نقاط نقام أمام لايبزيج صاحب المركز الثاني. وبعدها ينتقل ناجلسمان لتولي المهمة في بايرن ميونيخ الذي لا يعترف وجماهيره سوى بالألقاب، وسيحل مكان هانسي فليك الذي قاد بايرن لإحراز سبعة ألقاب خلال 18 شهرا تولى فيها المهمة. وقال باستيان شفاينشتايجر النجم السابق لبايرن ميونسخ والمنتخب الألماني، في رسالة إلى ناجلسمان: يجب أن تفوز ببعض الألقاب، وإلا ستصبح الأمور صعبة. وشكل لايبزيج نداً قوياً لدورتموند في مباراة أمس، لكنه دفع ثمن أخطاء فردية. فقد أتيحت عدة فرص أمام لايبزيج للعودة في المباراة بعدما تأخر صفر / 3 خلال الشوط الأول، لكنه سجل هدفاً واحداً فقط قبل أن يضيف دورتموند الهدف الرابع. ولم يحقق قرار ناجلسمان بإشراك المهاجمين ألكسندر سورلوت وهوانج هي تشان النتائج المرجوة، وقد اعترف بذلك من خلال تبديلهما مع نهاية الشوط الأول، وأشرك كريستوفر نكونكو وإميل فورسبيرج لكن الحظ عاندهما عند تصدي العارضة والقائم لكرتين منهما. وكانت فرص لايبزيج في انتزاع لقب البوندسليجا هذا الموسم قد تبددت تماماً إثر هزيمته أمام دورتموند 2 / 3 مطلع هذا الأسبوع، ولا شك في أنه يهدف الآن لكتابة نهاية جيدة لمشواره في الموسم عبر مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام فولفسبورج صاحب المركز الثالث ويونيون برلين، حيث لا يزال الفريق بإمكانه تحقيق أعلى حصيلة من النقاط خلال موسم واحد في تاريخه. وأنقذ بروسيا دورتموند موسمه بإحراز اللقب أمس مستفيداً من ثنائية لكل من إيرلينج هالاند وجادون سانشو، ويحتل في الدوري المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، وهو ما يشكل نهاية جيدة لمشوار إيدين تيرزيتش في تدريب الفريق. وكان المدرب المساعد تيرزيتش «38 عاماً» قد تولى مسؤولية الفريق خلفاً للوسيان فافري في أواخر العام الماضي، لكن ماركو روزه سيتولى منصب المدير الفني لدورتموند اعتباراً من الصيف المقبل. وكان تيرزيتش قد مدد عقده مع النادي الذي يعمل له منذ عام 2010، حيث عمل في اكتشاف المواهب وفي التدريب بقطاع الفئات العمرية، لكنه قد يتحول الآن لتولي منصب المدير الفني لفريق آخر. وقال ماركو رويس قائد فريق دورتموند: لقد قدم عملاً جيداً منذ البداية، ودائما ما كنا ندعمه. وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند: سنتحدث بشأن ما إذا كان إيدين يرغب في تولي مهمة أخرى، ووصف عمل تيرزيتش بأنه "استثنائي". لكن فاتسه أشار إلى أن تيرزيتش: يجب أن يتوج أول نصف عام له في التدريب بحسم التأهل لدوري الأبطال، وذلك عبر آخر مباراتين لدورتموند في الدوري هذا الموسم أمام ماينز وباير ليفركوزن. وقال تيرزيتش: أشعر بالكثير من الفخر، لكنه أشار إلى أن هذا ليس الوقت المناسب للتباحث بشأن مستقبله.