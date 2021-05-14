ليفركوزن يرشح مدربه لقيادة الفريق!

دوسلدورف (د ب أ)

قال سيمون رولفز مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن النادي سيتخذ القرار بشأن مدربه المقبل عقب نهاية منافسات الموسم الحالي للدوري الألماني «بوندسليجا»، وإن المدرب الحالي هانيس وولف يعد من المرشحين.

وقال رولفز في مقابلة لصحيفة "بيلد" نشرتها اليوم الجمعة: سنجري تقييماً عقب الموسم وبعدها نتخذ القرار في وقت قريب.

وكان وولف قد حل مكان بيتر بوس في تدريب الفريق في أواخر أمارس وذلك على سبيل الإعارة من الاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث يتولى وولف تدريب المنتخب الألماني تحت 18 عاماً.

وحصد ليفركوزن 11 نقطة خلال سبع مباريات تحت قيادة وولف، ورغم أن الفريق لم يقدم عروض مبهرة، يحتل ليفركوزن المركز السادس في البوندسليجا ويحظى بفرصة حسم مشاركته في الدوري الأوروبي عبر مباراته المقررة أمام يونيون برلين غداً السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.

وقال رولفز إن هانيس وولف من بين المرشحين وهو يعرف ذلك، وذلك بعد أن أعاد الاستقرار للفريق. وتردد أن قائمة المرشحين لتدريب ليفركوزن تضم إيدين تيرزيتش الذي قاد بروسيا دورتموند للتتويج بلقب كأس ألمانيا بالفوز على لايبزيج 4 / 1 أمس الخميس، وأوليفر جلاسنر مدرب فولفسبورج، ونيكو كوفاتش مدرب موناكو الفرنسي، وجيراردو سيواني مدرب يانج بويز بطل سويسرا.