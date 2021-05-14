شباب الأهلي «مكتمل الصفوف» استعداداً لـ «المواجهة الأهم»

منير رحومة (دبي)

يختتم شباب الأهلي تدريباته، على ستاد هزاع بن زايد في العين «السبت»، لوضع اللمسات الأخيرة والدخول في أجواء التركيز للمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي ستقام «الأحد» مع النصر.

وأكمل «الفرسان» تحضيراته على ستاد راشد وسط أجواء من التفاؤل، خاصة مع اكتمال الصفوف، بعودة بعض اللاعبين المصابين واستعادة العناصر التي تم إراحتها في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، مثل الأجانب الأربعة إدواردو، وماشاريبوف، وكارتابيا، وإيجور جيسوس والحارس ماجد ناصر و«مايسترو» الوسط ماجد حسن.

وتشكل عودة نجوم الفريق دعامة قوية لتقديم عرض مميز في المباراة النهائية، التي تعتبر الأهم هذا الموسم، وانتزاع اللقب، وإنهاء الموسم بالفرحة الكبرى.

وأكد عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي أن حضور الجماهير في المباراة النهائية للكأس يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم، والسعي للتتويج باللقب، والاحتفال مع المشجعين داخل الملعب، مشيراً إلى أن فريقه توج هذا الموسم بلقبي كأس السوبر وكأس الخليج العربي، لكنه افتقد أجواء الاحتفالات السابقة، وهو ما يرفع من حماس الفريق ليكون نهائي الكأس أفضل احتفالية بالكأس الغالية.

وشدد مدافع «الفرسان» على أن بطولة الكأس غالية على الجميع، وأن الفوز بها ومصافحة الشيوخ شرف كبير لكل اللاعبين، وهو ما يجعل كل النهائيات مثيرة وحماسية، وعلى درجة كبيرة من الندية، لأن كل فريق يقدم أفضل ما عنده لحصد اللقب.

أما فيما يتعلق بمواجهة النصر، في ثاني نهائي هذا الموسم، قال لاعب شباب الأهلي: الأوراق مكشوفة بين الفريقين، ولكل مباراة ظروفها وحقيقتها، وهذا ما يجعل نهائي الكأس حدثاً مختلفاً.

وأكد هيكل أن بعض الجزئيات الصغيرة تحسم المباريات النهائية، الأمر الذي يتطلب اللعب بتركيز عالٍ وتطبيق توجيهات الجهاز الفني بدقة. وتمنى عبد العزيز هيكل أن يحتفل مع فريقه بلقب الكأس لتكون احتفالية سعيدة في نهاية موسم ناجح قدم خلالها شباب الأهلي عروضاً قوية وحصد النجاحات المختلفة.