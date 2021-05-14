«الكاحل» يحرم بولندا من بيونتيك في «يورو 2020»

وارسو (رويترز)

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن المهاجم البولندي الدولي كشيشتوف بيونتيك لن يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 هذا العام، بعد تعرضه لإصابة بكسر في الكاحل خلال مباراة مع فريقه هيرتا برلين الألماني.

وأصيب بيونتيك خلال الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بفوز هيرتا برلين 2-1 على شالكه في الدوري الألماني الأربعاء الماضي.

وقال ياتشيك ياروزفسكي طبيب المنتخب البولندي في بيان صادر عن الاتحاد البولندي: لابد من الجراحة، وينتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب مدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وستبدأ بولندا مسيرتها في البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي في مواجهة سلوفاكيا في 14 يونيو، قبل أن تواجه منتخبي إسبانيا والسويد بعد ذلك.