كورتوا: التركيز سلاحنا لتحقيق الحلم

غرناطة (رويترز)

طالب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، زملاءه بالحفاظ على تركيزهم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مع دخول المنافسة على اللقب نهاية مثيرة.

وبفوزه 4-1 على غرناطة أمس الخميس، أصبح ريال مدريد يتأخر بنقطتين عن أتليتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية.

وإذا فشل أتليتيكو في الفوز في واحدة من مباراتيه المقبلتين سيحتفظ ريال مدريد باللقب لو انتصر في المباراتين.

وقال كورتوا: نحن بحاجة لمواصلة الضغط على أتليتيكو، والتأكيد على أننا في أعقابه وأنه لا يوجد أي مجال للخطأ، أتليتيكو يشعر بقوة لكننا بحاجة للتركيز على أنفسنا، نواجه أتليتيك بيلباو (يوم الأحد) وهي مباراة صعبة وسنرى الوضع بعدها.

ورغم الفوز المريح على غرناطة انتقد كورتوا فقدان فريقه للتركيز في بعض الأوقات. وقال: لم نكن جيدين في الشوط الثاني، أتيحت لغرناطة فرصة قبل أن تصبح النتيجة 2-1 وأهدرنا العديد من الفرص أيضاً، ونجحنا في التقدم 3-1 لكن عندما أصبحت النتيجة 4-1 أنقذت ثلاث محاولات، ولا يمكن أن يحدث ذلك، لا يمكننا الاسترخاء مطلقاً. ويحل ريال مدريد ضيفاً على بيلباو يوم الأحد، فيما يستضيف أتليتيكو منافسه أوساسونا في التوقيت ذاته.