جيبنز يجدد آمال «الإمارات للدراجات» في مايوركا

أبوظبي (الاتحاد)

بعد يوم صعب مر على فريق الإمارات للدراجات في جولة إيطاليا، انسحب فيه جو دومبروفسكي من السباق بعد إصابته بارتجاج في إثر حادث في المرحلة الخامسة من الجولة، أنعش ريان جيبنز آمال الفريق من خلال فوزه في تروفيو كالفيا، وهو جزء من تحدٍ مدته أربع أيام في سلسلة سباقات مايوركا.

وكان جيبنز قد بذل جهداً بطولياً، حيث قدم أداء هجومياً انتهى بفوزه بعد منافسة شديدة في سباق سرعة على طول 168.7 كلم. ضم السباق مسافة تسلق بلغت 3400 متر، انطلق جيبنز بعدها قبل 70 كلم من النهاية ضمن مجموعة من سبعة دراجين، تقلصت في النهاية لتقتصر على دراجين اثنين هما جيبنز وأنثوني ديلابلاس (أركيا- سامسيك).

وتمكن جيبنز، بطل القارة الأفريقية، من التغلب على الدراج الفرنسي في المسافة الأخيرة قبل خط النهاية، مخلفاً وراءه مجموعة الدراجين بفارق 41 ثانية. ويمثل هذا الفوز الانتصار الحادي عشر لفريق الإمارات لهذا العام وأول فوز لجيبنز في سباقات الطرق منذ تتويجه بطلاً قارياً في أفريقيا.

وبمناسبة هذا الإنجاز، قال جيبنز: هذا الفوز يغمرني بالسعادة، بدأت السباق بأداء هجومي وضمنت مكانتي في المقدمة مع سفين إريك بيستروم، الذي كان متقدماً طوال السباق، وبعد مرور 70-80 كلم، تقدمت مع سبعة دراجين، ومن ثم انتهى الأمر باثنين، لقد كان يوماً شاقاً وشعرت بالتعب في النهاية، لكنني كنت واثقاً من تحقيق الفوز، ولا يزال أمامنا ثلاثة سباقات في مايوركا هذا الأسبوع، ونحن نتطلع إلى تقديم نتائج طيبة فيها جميعاً.