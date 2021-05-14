مدرب موناكو السابق ينافس رازفان وفيتوريا وبرانكهورست على تدريب العين

معتز الشامي (دبي)

تبدأ شركة الكرة بنادي العين المفاضلة بين المدربين المرشحين لقيادة «الزعيم» في الموسم الجديد، خلف للبرتغالي بيدرو ايمانويل، حيث تم الاتفاق على ضرورة إعداد تقرير فني شامل عن كل اسم مرشح، من ضمن قائمة الأسماء الستة، التي انتهت إليها الشركة، لمدربين أوروبيين ولاتينيين، على أن يتم تقليص القائمة النهائية إلى 3 أسماء فقط، لبدء التفاوض معهم، وهي العملية المتوقع أن تستغرق أسبوعين على أقصى تقدير، حتى يتم اختيار أنسب الأسماء بشكل نهائي، لتركيز وبدء التفاوض مع المرشح، بهدف التوقيع الرسمي قبل نهاية مايو أو في أوائل يونيو المقبل بحد أقصى.

ويهدف العين للانتهاء من ملف المدرب الأجنبي أولاً، وبشكل سريع، حتى يتم التركيز في ملف اللاعبين الأجانب وصفقات الموسم الجديد، عبر تحديد احتياجات الفريق من التدعيمات اللازمة، لاسيما مركزي صناعة اللعب والجناح، بالإضافة إلى مدافع ولاعب وسط.

أما على صعيد الصفقات المحلية، فسيكون سلطان المنذري حارس الوصل، هو الصفقة الرسمية الأولى، فيما يعد سلطان الشامسي لاعب بني ياس، هدفاً لقلعة البنفسج، بعدما أبدى موافقته على الانتقال، ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد.

ودخل البرتغالي جارديم مدرب موناكو السابق، ضمن قائمة الترشيحات الموسعة للعين، والتي تضم إلى جانبه كل من هم الروماني رازفان مدرب الهلال السعودي السابق وجهازه المعاون، بالإضافة البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، والمدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست الذي قاد فينورد الهولندي لـ3 مواسم استثنائية وتوج مع الفريق بلقب الدوري في 2017 بعد 18 عاماً من ابتعاده عن اللقب، كما فاز مع الفريق بلقبين كأس هولندا، ويضاف إليهم مدرب كرواتي آخر، بالإضافة لمدرب آخر لاتيني وأبرزهم البرازيلي كاريلو مدرب الاتحاد السعودي.

وتصر إدارة شركة الكرة على تقليص قائمة المدربين المرشحين، إلى 3 أسماء فقط، كما وضعت عدة شروط أبرزها تحقيق المدرب المرشح، لإنجازات في مسيرته المهنية، و حصده للألقاب في المحطات التي تولاها.

وعانى العين هذا الموسم مع البرتغالي بيدرو، حيث خرج خالي الوفاض من جميع البطولات، وغاب عن المنافسة المحلية، كما شهد الموسم الحالي تحقيق أسوأ حضور في مسيرته بدوري أبطال آسيا، عندما خرج من الدور التمهيدي للمسابقة، التي سبق وحصد لقبها في 2003، وحل فيها وصيفاً مرتين.