الوصل يقترب من ضم المهاجم البرازيلي بوتكير

رضا سليم (دبي)

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن تقدم نادي الوصل بعرض لضم البرازيلي ويليام بوتكير (27 عاماً) مهاجم كروزيرو البرازيلي بنظام الإعارة ليكون أحد صفقات الفريق للموسم الجديد، ويبدو أنه أحد ترشيحات البرازيلي اودير هيلمان مدرب الفريق خاصة أن اللاعب سبق له اللعب تحت قيادته في فريق انترناسيونال بين عامي 2017-2019.

وتبدو الصفقة في طريقها للاكتمال، في ظل رغبة النادي للتخلص من اللاعب بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه وعدم استفادة الفريق منه، في دوري الدرجة الثانية، حيث لم يقدم اللاعب المردود المطلوب منه في بطولة مينيرو، ووضعه فيليبي سكولاري مدرب الفريق خارج الحسابات رغم انتهاء فك ارتباط سكولاري مع النادي إلا أن التكلفة المالية الكبيرة ستجبر إدارة النادي على رحيله.

وكشف موقع «سوبر سبورتيس» البرازيلي المفاوضات مع الوصل، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون تحت قيادة مدربه السابق هيلمان، وهي صفقة تناسب كروزيرو كونه سيتخلص من راتبه العالي وستكون الصفقة على سبيل الإعارة.

وكشف موقع «جلوبو سبورت» البرازيلي عن انتقال اللاعب لأحد الأندية العربية، رغم أن عقده يستمر حتى ديسمبر 2024، ولم يشارك اللاعب في التدريبات الأخيرة مع الفريق وخاض تدريباً انفرادياً، ولم تفصح إدارة النادي عن تفاصيل الصفقة التي أوشكت على الاكتمال.

تنقل اللاعب بين عدد من الأندية البرازيلية منذ عام 2015، حيث لعب لفريق فيجويرينسي ومنه إلى سبورتنج براجا ثم انتقل إلى أتلتيكو لينينسي ومنها إلى إنترناسيونال ثم إلى كروزيرو، وسبق له اللعب مع منتخب البرازيل تحت 20 عاماً.