النصر ينقل تحضيرات نهائي الكأس إلى «دار الزين»

معتصم عبدالله (دبي)

ينقل النصر تحضيراته الأخيرة إلى العين استعداداً لمباراة نهائي كأس رئيس الدولة في المواجهة المرتقبة أمام منافسه شباب الأهلي مساء «الأحد» على ستاد هزاع بن زايد، ويؤدي «العميد» مساء «السبت» تدريبه الأساسي على ملعب المباراة، التي تأتي في ختام موسم 2020- 2021.

وسادت روح التفاؤل قلعة «العميد»، بالتزامن مع تحضيرات النهائي المرتقب رغم الخسارة في مباراة الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي أمام ذات المنافس 2-3 الثلاثاء الماضي، والتي أفضت بـ«الأزرق» لإنهاء الدوري في المركز الخامس.

ويرتبط «العميد» بذكريات جيدة مع ستاد هزاع بن زايد، الذي يستعد لاستضافة النهائي الثالث في تاريخه لأغلى البطولات «كأس رئيس الدولة»، وكان النصر عاد لمعانقة الكأس الأغلى في ذات الملعب الذي استضاف النهائي للمرة الأولى موسم 2014- 2015، حيث توج «الأزرق» باللقب على حساب الأهلي بالفوز بركلات الترجيح 3-0، بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الرسمي والإضافي.

وعززت كلمات إدارة شركة كرة القدم من الثقة في المعسكر «الأزرق»، رغم الغيابات المؤثرة عن النهائي المرتقب لأربعة لاعبين في التشكيلة الأساسية، المدافع البرازيلي جلوبير ليما، وثلاثي خط الوسط ريان مينديز، توزي وطارق أحمد، بسبب الإيقاف، إضافة إلى استمرار غياب المدافع محمد فوزي.

وجدد عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة النصر لكرة القدم، التأكيد على جاهزية جميع اللاعبين، وقال: لدينا 22 لاعباً جاهزاً لتعويض أي غياب، رغم التأثير ولكن في نفس الوقت يملك البدلاء الجاهزية الكاملة، وذكر أن حظوظ الفوز باللقب تبدو متساوية بين الفريقين.

وأضاف: العميد كان منافساً على كل ألقاب الموسم في الدوري وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وراضون عن أداء الفريق بشكل عام، وعدم التوفيق لا يعني سوء الأداء.

من جانبه، أكد سعيد سويدان مدافع «العميد»، الذي يستعد لخوض النهائي الثاني على التوالي في الموسم الحالي، ضمن التشكيلة الأساسية، على أن الفوز بلقب كأس رئيس الدولة يمثل في حد ذاته حافزاً للفريق، وليس تعويضاً عن خسارة لقب كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-5.

وأضاف: في مباراة نهائي كأس الخليج العربي، قدمنا كلاعبين كل ما لدينا وتأثر الفريق بعد الطرد، قبل أن يحسم المنافس اللقب بركلات الحظ، لافتاً إلى حرصهم كلاعبين تناسي نتيجة النهائي الماضي. وأضاف: قطعاً نشعر بالحزن على الخسارة، ولكن فقدان لقب في بطولة أصبحت من الماضي لن يوقفنا، وتركيزنا منصب على النهائي المقبل.

